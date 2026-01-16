Economie

Noufissa Kessar nouvelle présidente-directrice générale d’Al Mada

Noufissa Kessar, PDG d'Al Mada.

Noufissa Kessar, PDG d'Al Mada.

Réuni ce vendredi 16 janvier, le Conseil d’administration d’Al Mada a décidé de nommer Noufissa Kessar au poste de présidente-directrice générale du groupe, avec effet immédiat.

Par Tarik Qattab
Le 16/01/2026 à 09h46

Suite au décès de Hassan Ouriagli, président directeur général d’Al Mada, le Conseil d’administration, réuni ce vendredi 16 janvier, lui a rendu hommage pour son leadership, ses nombreuses réalisations et son dévouement exemplaire au service du groupe.

«Son engagement a marqué l’histoire d’Al Mada et a fortement contribué à sa position stratégique dans l’économie nationale et Africaine», indique un communiqué d’Al Mada. Al Mada adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Hassan Ouriagli, ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs du groupe, partageant leur peine en ce moment de profonde émotion.

Le Conseil d’administration d’Al Mada a, par ailleurs, décidé de nommer Noufissa Kessar au poste de présidente-directrice générale du groupe, avec effet immédiat.

Noufissa Kessar a construit sa carrière au sein du groupe, d’abord au sein de la banque du groupe, puis au holding Al Mada en qualité de directrice générale adjointe, où elle a contribué activement aux projets stratégiques et au développement global du groupe.

Noufissa Kessar est diplômée de l’école Polytechnique Fédérale de Lausanne. Elle a fait l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe Al Mada d’abord au sein d’Attijariwafa Bank où elle a entre autres participé à la création d’Attijari Finances Corp et ce, avant de rejoindre le Holding.

Noufissa Kessar est également administratrice dans certaines filiales du Groupe Al Mada. «Sa nomination s’inscrit dans la continuité de l’engagement d’Al Mada en faveur de l’innovation, de la croissance durable et de l’excellence opérationnelle. Sous la direction de Mme Noufissa Kessar, Al Mada consolidera le développement en cours, l’innovation et sa contribution au progrès économique et social du Maroc et à l’international, dans le respect des valeurs fixées par les actionnaires du Groupe Al Mada», souligne le communiqué

Par Tarik Qattab
Le 16/01/2026 à 09h46
#Al Mada#Noufissa Kessar#Hassan Ouriagli

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Message de condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Hassan Ouriagli

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. La mémoire de Hassan Ouriagli saluée sur le web

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Décès de Hassan Ouriagli, PDG d’Al Mada, une grande figure du monde entrepreneurial

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Batteries électriques: Al Mada et le chinois CNGR mettent en marche leur méga-usine à 20 milliards de dirhams

Articles les plus lus

1
Noufissa Kessar nouvelle présidente-directrice générale d’Al Mada
2
Plus grand barrage du Royaume et troisième en Afrique, Al Wahda frôle 60% de remplissage et dépasse les 2 milliards de m³
3
Affaire Christophe Gleizes: plier ou subir une éjection du Mondial 2026, l’Algérie a (déjà) choisi
4
Victoire du Maroc face au Nigeria: Casablanca déjà tournée vers la finale
5
Oued El Makhazine, le plus grand barrage du nord du Maroc atteint 100% de remplissage
6
Fact-Checking. Suspension des visas américains pour les Marocains: ce qu’il en est réellement
7
CAN 2025: liesse populaire à Rabat après la qualification du Maroc en finale
8
Barrage Al Massira: un faible taux de remplissage, mais des volumes conséquents et une méga-structure qui reprend vie
Revues de presse

Voir plus