Noufissa Kessar nouvelle présidente-directrice générale d’Al Mada

Suite au décès de Hassan Ouriagli, président directeur général d’Al Mada, le Conseil d’administration, réuni ce vendredi 16 janvier, lui a rendu hommage pour son leadership, ses nombreuses réalisations et son dévouement exemplaire au service du groupe.

«Son engagement a marqué l’histoire d’Al Mada et a fortement contribué à sa position stratégique dans l’économie nationale et Africaine», indique un communiqué d’Al Mada. Al Mada adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Hassan Ouriagli, ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs du groupe, partageant leur peine en ce moment de profonde émotion.

Le Conseil d’administration d’Al Mada a, par ailleurs, décidé de nommer Noufissa Kessar au poste de présidente-directrice générale du groupe, avec effet immédiat.

Noufissa Kessar a construit sa carrière au sein du groupe, d’abord au sein de la banque du groupe, puis au holding Al Mada en qualité de directrice générale adjointe, où elle a contribué activement aux projets stratégiques et au développement global du groupe.

Noufissa Kessar est diplômée de l’école Polytechnique Fédérale de Lausanne. Elle a fait l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe Al Mada d’abord au sein d’Attijariwafa Bank où elle a entre autres participé à la création d’Attijari Finances Corp et ce, avant de rejoindre le Holding.

Noufissa Kessar est également administratrice dans certaines filiales du Groupe Al Mada. «Sa nomination s’inscrit dans la continuité de l’engagement d’Al Mada en faveur de l’innovation, de la croissance durable et de l’excellence opérationnelle. Sous la direction de Mme Noufissa Kessar, Al Mada consolidera le développement en cours, l’innovation et sa contribution au progrès économique et social du Maroc et à l’international, dans le respect des valeurs fixées par les actionnaires du Groupe Al Mada», souligne le communiqué