Lors du gala Morocco’s 40 Under 40, à la Bank of Africa Academy, à Bouskoura, le vendredi 27 novembre 2026. (S.Elbelgheiti/Le360)

Ils sont entrepreneurs, chercheurs, scientifiques, ingénieurs ou encore acteurs des industries culturelles et créatives. Ils évoluent au Maroc et aux quatre coins du monde, dans des domaines aussi divers que l’Intelligence artificielle, l’industrie, la finance ou l’innovation sociale. Leur point commun: des parcours professionnels remarquables et la volonté de contribuer au développement de leur pays.

Présidée par Badr Boussabat, cofondateur de Morocco’s 40 Under 40, cette deuxième édition, organisée en partenariat avec Bank of Africa, a réuni les nouveaux lauréats, les membres de la première promotion, leurs mentors ainsi que plusieurs personnalités du monde économique et institutionnel.

Parmi elles, Brahim Benjelloun-Touimi, administrateur directeur général exécutif de Bank of Africa, Mehdi Tazi, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Amal El Fallah Seghrouchni, ancienne ministre déléguée chargée de la Transition numérique, et Moncef Belkhayat, président de Dislog Group.

Les sept recommandations de Brahim Benjelloun-Touimi

Dans son discours d’ouverture, Brahim Benjelloun-Touimi a livré aux jeunes lauréats sept recommandations, articulées autour des lettres du mot «M.O.R.O.C.C.O.», nourries de son expérience du management et de la sagesse populaire marocaine.

Le dirigeant de Bank of Africa a notamment invité cette nouvelle génération de leaders à dépasser ses ambitions individuelles au profit de l’intérêt collectif, à cultiver son ancrage marocain tout en s’ouvrant à l’Afrique et au monde, et à concilier héritage et innovation.

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Évoquant les mutations technologiques, notamment celles induites par l’Intelligence artificielle, Brahim Benjelloun-Touimi a également insisté sur la nécessité de maîtriser ces nouveaux outils avec discernement et dans le respect des principes éthiques.

Il a enfin plaidé pour la construction d’institutions capables de perdurer au-delà de leurs fondateurs, l’adaptation à l’incertitude et la transmission aux générations suivantes. Une conception du leadership dans laquelle la réussite individuelle prend tout son sens lorsqu’elle profite à la collectivité.

Faire de l’excellence individuelle une force collective

L’ambition de Morocco’s 40 Under 40 ne se limite pas à la remise de trophées. Il s’agit de décloisonner les secteurs d’activité, de favoriser les collaborations professionnelles et de créer des passerelles entre les compétences établies au Maroc et celles de la diaspora.

Pour accompagner cette démarche, 40 mentors, issus de différents univers professionnels, mettent leur expérience et leur expertise au service des jeunes lauréats.

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Le partenariat avec Bank of Africa s’inscrit également dans cette dynamique. En mars 2026, les deux partenaires avaient notamment lancé une série de webinaires consacrés aux opportunités d’investissement des Marocains du monde dans leur pays d’origine.

Avec l’ambition de constituer un réseau de 200 leaders marocains à l’horizon 2030, Morocco’s 40 Under 40 entend inscrire son action dans la durée. L’enjeu est désormais de traduire cette émulation collective en collaborations, en investissements et en projets concrets pour le Maroc.