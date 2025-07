Mohamed Benmoussa élu nouveau président de Damir

L’élection unanime de Mohamed Benmoussa lors de la réunion du bureau exécutif de Damir, tenue le 6 juillet à Rabat, marque le début d’une nouvelle ère pour le mouvement. Reconnu pour son engagement dans le développement économique et ses contributions à la régulation financière au Maroc, Benmoussa apporte une vision fondée sur la rigueur, l’innovation et l’ouverture.

Mohamed Benmoussa, consultant senior et professeur à l’Université Mohammed VI Polytechnique, a joué un rôle clé dans divers secteurs économiques, notamment en tant que directeur général d’une société de Bourse et président de l’Association professionnelle des sociétés de Bourse. Sa nomination reflète la diversité et l’expertise du nouveau bureau exécutif de Damir, composé de neuf membres représentant différentes compétences, territoires et générations.

Membre actif du Parti du progrès et du socialisme (PPS) et président du Forum des économistes du progrès, il est également impliqué dans la reconstruction de la gauche marocaine. Son parcours politique et académique, marqué par une longue affiliation au parti de l’Istiqlal et diverses responsabilités au sein d’organisations économiques et politiques, témoigne de son engagement pour le progrès sociétal et économique au Maroc.

La nomination de Mohamed Benmoussa à la présidence de Damir, où il est vice-président depuis 2018, représente un tournant significatif dans l’histoire du mouvement, promettant une nouvelle dynamique pour ses initiatives en faveur des droits de l’homme et des libertés publiques au Maroc.

Cette transition à la tête de Damir souligne non seulement la continuité des idéaux fondateurs mais également une orientation stratégique renouvelée pour répondre aux défis contemporains du Maroc, en particulier dans un contexte de mutations socio-économiques rapides et de demandes croissantes en matière de gouvernance participative et équitable.