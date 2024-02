Le PPS se dote d’une organisation parallèle des économistes

Selon un communiqué du PPS, l’action de ce forum s’inscrit dans le cadre des principes fondamentaux qui déterminent l’identité du parti, et dans le cadre d’une plus grande ouverture sur la société civile et le monde économique, de l’entreprise, des administrations publiques, des universités, des think tanks, ainsi que sur les espaces intellectuels et d’innovation.

Cette assemblée générale, poursuit la même source, a été marquée par l’adoption à l’unanimité des statuts du forum, et l’élection de Mohamed Benmoussa à sa présidence et des membres de son comité directeur.