Mines: appel à la concurrence pour 361 zones dans la région de Tafilalet et Figuig

Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.

Le ministère de la Transition energétique et du Développement durable a lancé, lundi, un appel public à la concurrence portant sur l’octroi de 361 zones d’intérêt au sein de la région minière de Tafilalet et de Figuig. Cette initiative couvre pour la première fois une superficie élargie d’environ 13.000 km², soit près de 22% de cette zone à fort potentiel minier. Elle vise à renforcer l’attractivité du secteur tout en favorisant un développement plus responsable des ressources naturelles.

L’appel introduit plusieurs innovations, dont une approche multicritère intégrant dimensions techniques, financières, socio-économiques locales ainsi que les exigences de santé et sécurité. Il met également l’accent sur l’optimisation du foncier et des ressources, notamment hydriques et énergétiques, avec un recours accru aux énergies renouvelables, à l’économie circulaire et aux technologies de valorisation. Un bonus est prévu pour les projets présentant un modèle intégré de mine durable, en cohérence avec les principes ESG (environnementaux, sociétaux et de gouvernance) issus de la Déclaration de Marrakech adoptée fin 2025.

Lire aussi : Mines: une réforme en profondeur pour booster l’investissement

La région concernée recèle d’importantes potentialités en or, argent, cuivre, plomb, zinc ou encore barytine. Les autorités entendent ainsi encourager une exploitation mieux structurée et créatrice de valeur, susceptible de soutenir le développement économique et social local tout en respectant les impératifs environnementaux.

Les dossiers de candidature devront être déposés avant le 15 mai 2026 auprès des directions régionales du ministère à Errachidia pour la zone Drâa-Tafilalet et à Oujda pour la région de l’Oriental. L’opération, menée en concertation avec les parties prenantes du secteur, s’inscrit dans la stratégie nationale visant à promouvoir un développement minier durable, inclusif et générateur d’investissements.

#Mines#Maroc#Tafilalet#Figuig#Ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration #ESG

LEs contenus liés

