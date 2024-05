Mémorandum d’entente: le groupe italien Nuti Ivo veut créer une seconde tannerie moderne au Maroc

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et Fabrizio Nuti, PDG du groupe italien de tanneries Nuti Ivo, le 28 mai 2024.

Ce MoU, qui s’étale sur la période 2025-2029, porte sur un investissement de plus de 131,2 millions de dirhams, la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel de 300 millions de dirhams, dont plus de 90% destiné à l’export et 265 emplois directs à terme, indique le ministère dans un communiqué. La production journalière est estimée à 11.500 peaux, qui proviendront principalement de sources locales, ajoute-t-il.

«Ce nouveau projet sera conçu dans une logique d’économie circulaire et de durabilité, à travers l’utilisation de l’énergie solaire pour une partie des besoins de la tannerie en électricité, le traitement des déchets et la valorisation de ces derniers, notamment pour la production des engrais, du compost et de la gélatine», note la même source.

Le groupe de tanneries Nuti Ivo est l’un des plus importants en Italie, selon le communiqué, qui relève qu’il réalise un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros et emploie plus de 300 personnes.

Il est présent au Maroc depuis 2010 avec la tannerie Shihara installée à Marrakech dans la zone industrielle de Sidi Ghanem. Cette tannerie réalise un chiffre d’affaires de plus de 109,3 millions de dirhams destiné principalement à l’export, notamment vers l’Italie, la Chine et la Thaïlande.