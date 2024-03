Médecine privée: les grandes ambitions d’Akdital en 2024

Le groupe Akdital maintient le cap. En 2023, le leader des cliniques privées au Maroc a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de dirhams, soit une hausse de 84% en glissement annuel. En progression de 80% par rapport à l’année 2022, l’EBITDA s’élève à 511 millions de dirhams, grâce, d’une part, à la croissance du chiffre d’affaires, et, d’autre part, aux efforts d’efficacité opérationnelle, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 26 mars. Le Résultat net consolidé s’établit à 198 millions de dirhams.

«Cette année a été remarquable pour Akdital, marquant une étape significative dans notre trajectoire de croissance grâce à une stratégie d’expansion ambitieuse et aux efforts inlassables de nos collaborateurs. Nous avons non seulement élargi notre réseau au niveau national en inaugurant cinq nouveaux établissements, mais nous avons également enregistré des performances exceptionnelles, avec un chiffre d’affaires en hausse de 84%. Animés par la volonté d’aller plus loin, nous prévoyons d’ouvrir plus de 15 établissements d’ici fin 2024, ciblant des villes ayant un besoin critique d’accès à des soins de santé de qualité», affirme Rochdi Talib, PDG du groupe, cité par le quotidien. Selon Ilyas El Harti, directeur général adjoint, cette évolution positive est en ligne avec le budget que s’est fixé le groupe en début d’année.

«Cette année a été l’occasion de réaffirmer le plan de développement ambitieux du groupe et selon lequel nous ciblons d’ici la fin d’année, les 3.600 lits et être présent dans une trentaine de villes, sachant qu’à fin 2023 nous étions sur neuf villes et aujourd’hui nous sommes à dix, avec l’ouverture d’un nouvel établissement à Khouribga», explique Ilyas El Harti, notant que «ce plan de développement va se poursuivre tout au long de cette année, où une ouverture est prévue chaque mois».

Si 2023 a été placée sous le signe de l’élargissement, l’année 2024 se poursuivra avec la même tendance. L’an passé, le groupe a inauguré 5 nouveaux établissements: la Clinique multidisciplinaire de Mohammédia, la Clinique du bien-être de Bouskoura, l’Hôpital International de Fès, le Centre international d’oncologie de Fès, et l’Hôpital privé de Béni-Mellal. Grâce à ces ouvertures, le groupe a porté sa capacité litière à 2.300 lits au total.

«Cette année, le groupe espère créer 1.430 nouveaux lits, en ouvrant en 2024 une quinzaine de nouveaux établissements pour porter son réseau à 36 établissements. Ces ouvertures permettront d’offrir des opportunités d’emplois directs à plus de 2.900 professionnels. Le groupe cible, notamment, les villes d’Errachidia, Dakhla, Khouribga et Taroudant», précise Les Inspirations Eco.