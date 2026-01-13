Matériaux de construction: la dynamique portée par les grands chantiers

Porté par l’accélération des grands projets d’infrastructures liés à la CAN 2025 et à la Coupe du monde 2030, le secteur des matériaux de construction évolue dans une dynamique résolument favorable.. DR

Porté par l’accélération des grands chantiers liés à l’organisation de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2030, le secteur des matériaux de construction aborde l’année sous des auspices favorables. Les premiers indicateurs confirment un net regain d’activité, soutenu par les investissements publics et une dynamique industrielle qui gagne en maturité. Dans un entretien accordé au magazine Finances News Hebdo, David Toledano, président de la Fédération des matériaux de construction, affirme que «l’exercice en cours pourrait marquer un tournant pour la filière, tant sur le marché domestique qu’à l’international».

Selon lui, l’année se distingue déjà par une progression notable de l’activité, même si les chiffres définitifs ne seront arrêtés qu’à la clôture de l’exercice. «Les indicateurs disponibles à ce stade sont encourageants et confirment que 2025 s’annonce comme un bon millésime pour l’industrie des matériaux de construction», souligne-t-il. Cette tendance se manifeste à travers la hausse de la consommation de ciment, d’acier, de béton prêt à l’emploi et de produits en béton, mais aussi sur l’ensemble de la chaîne, de la brique aux produits de seconde œuvre. Le lancement des grands projets d’infrastructures liés aux événements sportifs internationaux agit comme un puissant moteur, auquel s’ajoute un programme plus large de nouvelles infrastructures, au-delà des seuls équipements sportifs. «Ces projets devraient permettre de soutenir durablement l’activité du secteur et de maintenir une trajectoire de croissance satisfaisante», affirme Toledano.

Cette montée en puissance s’accompagne d’une évolution stratégique des industriels, désormais mieux armés pour se projeter à l’export, lit-on dans Finances News. «Nos capacités de production nous offrent la possibilité d’aborder l’export de manière plus structurée et plus ambitieuse», explique le président de la FMC, précisant qu’une feuille de route claire a été arrêtée afin d’accroître progressivement le chiffre d’affaires à l’international.

Dans un contexte mondial marqué par les tensions sur les matières premières, la question des coûts des intrants reste centrale. Le secteur n’y échappe pas, reconnaît Toledano, mais il insiste sur la capacité des industriels à amortir le choc. «Nous avons effectivement constaté une augmentation sensible des coûts. Toutefois, nous avons réussi à en limiter l’impact en maîtrisant les hausses et en évitant de les répercuter sur le consommateur final», indique-t-il. À l’international, la situation apparaît même plus favorable, avec une stabilisation des prix après les fortes fluctuations observées ces dernières années. Cette maîtrise permet au secteur de continuer à accompagner le BTP «dans des conditions satisfaisantes, tant en termes de prix que de respect des délais de livraison».

L’export constitue d’ailleurs l’un des axes majeurs de développement pour les années à venir, souligne le magazine. Des efforts soutenus sont engagés dans plusieurs segments, notamment la céramique, en particulier la céramique sanitaire, mais aussi d’autres filières disposant aujourd’hui de capacités industrielles suffisantes pour approvisionner des marchés extérieurs. Le secteur du marbre illustre cette ambition, fruit «d’un travail de fond et d’investissements importants» réalisés ces dernières années.

Du côté des pouvoirs publics, les attentes demeurent fortes pour consolider cette dynamique. David Toledano salue les investissements programmés dans les infrastructures et les projets déjà lancés, qu’il considère comme un soutien essentiel pour la filière. Il plaide toutefois pour une relance plus vigoureuse du secteur de l’habitat, dont le rôle reste déterminant. «Comme le dit l’adage, quand le bâtiment va, tout va», rappelle-t-il, appelant à une accélération de la mise en œuvre du programme de soutien au logement social. Selon lui, ce segment, encore en retard, doit impérativement rattraper son retard afin de renforcer durablement la croissance du secteur des matériaux de construction.