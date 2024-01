Vers une reprise de l’activité dans les BTP et les matériaux de construction

Les années à venir sont prometteuses pour les BTP, écrit L’Économiste dans son édition de ce mercredi 24 janvier 2024. Le quotidien précise que cette dynamique à venir sera engendrée par des événements majeurs, tels que l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 ou encore la co-organisation du Mondial 2030. Divers projets d’aménagement urbain s’y ajoutent, explique aussi L’Économiste.

L’industrie des matériaux de construction, englobant la production de divers produits pour les BTP (granulats, ciment, béton, appareils sanitaires, tuiles, briques, etc.), offre un éventail d’opportunités à divers acteurs de ce secteur d’activité, dont les architectes, les bureaux d’études, les entreprises de génie civil ou encore les cimenteries.

Des marchés de plusieurs milliards de dirhams, en particulier à Casablanca-Settat, Agadir-Souss Massa, Rabat-Kénitra et Tanger-Tétouan ont déjà été créés dans les 12 régions du Maroc, suite au lancement de la mise en œuvre de leurs programmes de développement (PDR).

Le Maroc prévoit également d’investir plus de 140 milliards de dirhams, d’ici 2035, dans des projets d’aménagement de villes nouvelles et de quartiers résidentiels, indique le quotidien.

«À l’origine de ce regain d’optimisme, la conjugaison de plusieurs facteurs: des programmes ambitieux de requalification urbaine, les chantiers de tramway, les projets TGV, les ports et aéroports, la construction de stations de dessalement, les autoroutes de l’eau, les routes et autoroutes, les ouvrages d’art, la reconstruction du Haouz… Il y a aussi le dispositif d’aide à l’acquisition de logement qui démarre cette année, avec le lancement de plusieurs programmes d’habitat dans l’ensemble des régions, y compris dans le monde rural», écrit le quotidien, qui rappelle que le Maroc se trouve à la veille de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025).

La construction de nombreuses structures et complexes sportifs est annoncée, ainsi que la mise à niveau de plusieurs stades de football, avec le développement de leurs capacités, mais aussi de la connectivité routière, de l’hébergement, des transports, des loisirs, de l’animation…

Le soutien actif de l’État à l’immobilier, matérialisé par un nouveau dispositif de logement, et le déploiement de programmes d’habitat à l’échelle nationale, renforcent encore davantage ces perspectives optimistes pour le BTP.

Malgré la présence significative de pans de cette activité encore informelle, pans qui représentent au moins 30% du marché, le secteur des BTP et la production de matériaux de construction, qui contribuent à 6% du PIB et emploient 10% de la population active, devraient tirer profit de cette nouvelle dynamique économique.