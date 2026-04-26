Maroc–Luxembourg: une mission économique de haut niveau pour renforcer les partenariats

Lex Delles, ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme du Luxembourg.

Organisée avec l’appui de la Chambre de commerce du Luxembourg, la mission réunira une délégation d’une vingtaine d’entreprises opérant dans divers secteurs stratégiques. L’objectif est de créer de nouvelles synergies économiques à travers des rencontres ciblées entre acteurs publics et privés, tout en explorant des opportunités d’affaires à fort potentiel.

Les relations bilatérales entre les deux pays reposent déjà sur des bases solides. Le Luxembourg figure aujourd’hui parmi les dix premiers investisseurs étrangers au Maroc, tandis que le Royaume s’impose comme un partenaire clé du Grand-Duché sur le continent africain.

Moment phare de cette visite, un Forum économique Maroc–Luxembourg se tiendra le 5 mai 2026, en collaboration avec la Confédération générale des entreprises du Maroc. Cette rencontre réunira des chefs d’entreprise et décideurs économiques des deux pays autour de projets d’investissement conjoints et de perspectives de coopération renforcée.

Au-delà de son importance économique, cette mission revêt également une dimension symbolique. Elle constitue la quatrième visite officielle d’envergure en moins de dix ans, après celles conduites par Grand-Duc du Luxembourg lorsqu’il était encore Grand-Duc héritier. Un signal fort de la continuité et de la profondeur des relations entre Rabat et Luxembourg.