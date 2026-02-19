Marchica enclenche une nouvelle phase d’investissements dans l’Oriental

Parmi les projets phares figure la requalification du centre historique, notamment le quartier du Damier et le boulevard Mohammed V, avec l’objectif de redynamiser cet axe emblématique de la vie urbaine, souligne Marchica Med dans un communiqué. L’agence prévoit également la restructuration du quartier Ghassi à Béni Ensar, afin d’améliorer durablement le cadre de vie des habitants, ainsi que l’achèvement du projet Jnan Al Matar, conçu comme un futur pôle d’équilibre et d’attractivité à l’échelle locale et régionale.

Ces initiatives ont été élaborées en concertation étroite avec la province de Nador et les communes concernées, dans le respect des orientations validées par le conseil d’administration de l’agence. Elles répondent aux priorités de mise à niveau urbaine, d’aménagement durable et d’amélioration de la qualité de vie.

Parallèlement, un programme ambitieux d’entretien et de valorisation des espaces verts a été lancé début 2026. Portant sur près de 20 hectares pour un investissement estimé à 18 millions de dirhams, il concerne notamment la corniche de Nador, plusieurs boulevards structurants ainsi que l’avenue Hassan II à Béni Ensar.

Plus d’une cinquantaine d’agents spécialisés sont mobilisés pour l’entretien du patrimoine végétal: taille d’arbres et de palmiers, tonte et renforcement des pelouses, arrosage, fertilisation et traitements phytosanitaires. Le programme inclut aussi la réhabilitation des systèmes d’irrigation et des opérations de transplantation visant à renforcer durablement le couvert végétal.

Dans le cadre de la protection du site de la lagune, l’agence poursuit également des opérations de curage des oueds situés dans ses zones d’intervention. Ces travaux visent à améliorer l’écoulement des eaux pluviales, réduire les risques d’inondation et renforcer la résilience climatique. Ils ont déjà permis de collecter plus de 40 tonnes de déchets, évitant leur déversement dans la lagune.

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte de mutation économique et territoriale de l’Oriental, notamment avec la future mise en service du port Nador West Med, appelé à devenir un hub logistique, industriel et maritime majeur.