Marchica Med sécurise plus de 1,4 milliard de dirhams d’investissements privés

Le conseil d’administration de Marchica Med s’est réuni mercredi 26 novembre 2025 à Rabat, sous la présidence de la directrice de l’Agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica. Y ont pris part les représentants des principaux départements et institutions partenaires: le Fonds Hassan II, les ministères de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances, de l’Équipement et de l’Eau, du Tourisme, ainsi que l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État, l’Agence de l’Oriental et plusieurs administrateurs indépendants.

Cette session a constitué une étape décisive dans la dynamique de transformation engagée depuis février 2024, souligne Marchica Med dans un communiqué. Les administrateurs ont examiné plusieurs dossiers stratégiques, dont la finalisation des contrats de cession des terrains sélectionnés dans le cadre des Appels à projets ouverts (APO) lancés en 2025, ainsi que le plan d’action triennal 2026-2028.

Le conseil a insisté sur l’importance de la nouvelle stratégie de développement de la cité d’Atalayoun, fondée sur une implication accrue du secteur privé et une gestion optimisée du foncier. L’objectif est de renforcer l’attractivité de ce pôle urbain émergent et de stimuler les investissements au sein de l’écosystème régional.

La signature officielle des contrats de cession des terrains issus des APO a été validée, ouvrant la voie au démarrage effectif des projets retenus. Ces investissements, qui totalisent plus de 1,4 milliard de dirhams, confirment le rôle de Marchica Med comme moteur de l’investissement privé et acteur central du développement territorial intégré, ajoute la même source.

2026, une année charnière

L’année 2026 verra l’entrée en phase opérationnelle de plusieurs projets portés directement par Marchica Med, tous conçus pour renforcer l’attractivité et la vitalité de la cité d’Atalayoun. Parmi les chantiers majeurs:

Atalayoun Marina Plaza: une zone commerciale et d’animation de 15.720 m² regroupant commerces, loisirs et services au cœur de la cité.

Lotissement «Laguna Pearls»: un programme résidentiel haut de gamme composé de 83 lots pour villas individuelles ou jumelées, sur un terrain de plus de 46.000 m².

Résidence «Laguna Hill»: un ensemble de 14 appartements de standing, de 80 à 90 m², situé dans une résidence fermée et sécurisée.