Marchica enclenche un nouveau cycle d’investissement de 900 MDH pour 2026-2027

Réunion du Conseil d’administration de l’Agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica, le 24 décembre 2025 à Rabat.

Les administrateurs de l’Agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica ont validé la mobilisation de 900 millions de dirhams afin d’ouvrir une nouvelle séquence d’investissement public-privé, après l’achèvement de la première phase du projet lancée en 2014.

Réuni le 24 décembre 2025 à Rabat, le Conseil d’administration de l’Agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica a arrêté les contours d’un nouveau programme d’investissement de 900 millions de dirhams pour la période 2026-2027, selon le communiqué diffusé à l’issue de la séance. Cette réunion s’est tenue sous la présidence de Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances.

Cette enveloppe, cofinancée par le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Économie et des Finances, vise à enclencher une nouvelle dynamique pour le projet Marchica, lancé en 2008 sous l’impulsion du roi Mohammed VI, avec l’objectif de positionner la province de Nador comme un pôle de compétitivité à l’échelle du bassin méditerranéen.

Le Conseil a consacré une large part de ses travaux à l’évaluation de la première phase du programme (2014-2020). D’après le communiqué, cette séquence a permis de poser les bases d’un aménagement structurant, tout en faisant émerger la nécessité d’un recentrage stratégique. La nouvelle orientation repose sur l’accélération des projets à fort impact, l’ouverture accrue à l’investissement privé et l’ancrage d’un développement territorial durable, intégré et inclusif. Selon le communiqué, les 900 MDH mobilisés seront prioritairement orientés vers des projets structurants capables de renforcer l’attractivité économique, urbaine et touristique du territoire. L’accent est mis sur la préservation de l’environnement, l’amélioration des infrastructures et le renforcement de la connectivité, qu’elle soit territoriale, logistique ou numérique.

Le Conseil d’administration a également pris acte des chantiers de restructuration engagés par l’Agence au cours des deux dernières années. Les administrateurs ont salué les efforts réalisés en matière de transparence, de discipline financière et de bonne gouvernance, tout en appelant à leur consolidation à l’horizon 2026, notamment à travers la réévaluation du modèle institutionnel de l’Agence.

S’agissant de la filiale opérationnelle Marchica Med, le Conseil a relevé, selon le communiqué, des avancées significatives en matière d’assainissement des comptes et de restructuration financière. Le Plan à moyen terme 2025-2032 prévoit une relance de la Cité d’Atalayoun, fondée sur une implication plus active et responsable du secteur privé. Toutefois, l’année 2025 a été marquée par la mobilisation d’investisseurs privés autour de trois projets immobiliers d’envergure, représentant un investissement global d’environ 1,4 milliard de dirhams. Ces opérations ouvrent la perspective d’un premier résultat financier positif dès 2026, rompant avec les performances antérieures.

À travers cette nouvelle programmation, l’Agence entend consolider le positionnement du site de Lagune de Marchica comme destination touristique structurante et moteur de développement régional. L’ambition affichée demeure celle d’un aménagement à forte valeur ajoutée, conciliant attractivité économique, inclusion sociale et durabilité environnementale.

