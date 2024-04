Marché marocain des jeux vidéo: un taux de croissance annuel de 9% entre 2024 et 2027

Le marché des jeux vidéo au Maroc est promis à un bel avenir, stimulé par un regain de popularité, avec une forte demande pour les jeux mobiles. Ce marché devrait, en fait, connaître un taux de croissance annuel de 9,39% entre 2024 et 2027, pour générer un chiffre d’affaires de 227,3 millions de dollars (environ 2,28 milliards de dirhams) en 2024, et 297,5 millions de dollars (environ 2,98 milliards de dirhams) d’ici 2027, selon le portail allemand de statistiques Statista.

Le nombre d’utilisateurs sur le marché des jeux vidéo devrait atteindre 8,4 millions d’utilisateurs d’ici 2027, et le taux de pénétration des utilisateurs devrait être de 19,5% en 2024 et de 21,2% d’ici 2027, ajoute la même source.

Parmi les différents segments du marché des jeux vidéo, celui des jeux téléchargés est le plus important, avec un volume de marché de 105 millions de dollars (environ 1,05 milliard de dirhams) en 2024. Sachant que les revenus les plus élevés au niveau mondial devraient être générés en Chine, soit 94,49 milliards de dollars en 2024. Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) sur le marché des jeux vidéo au Maroc devrait être de 30,22 dollars (303,49 dirhams) en 2024.

Une industrie en croissance rapide

Le marché du jeu vidéo, précise Statista, désigne l’ensemble de l’industrie impliquée dans la création, le développement, l’édition, la distribution et la monétisation des jeux vidéo. Ce marché englobe une large gamme de produits, notamment les jeux sur console, les jeux PC, les jeux mobiles et les jeux en ligne. Il comprend également le matériel et les accessoires tels que des consoles de jeux, des contrôleurs et des casques de réalité virtuelle.

«Le marché des jeux vidéo est une industrie en croissance rapide, avec des millions de personnes dans le monde qui jouent aux jeux vidéo et des milliards de dollars de revenus générés chaque année», note-t-elle. Ce marché est structuré en plusieurs marchés différents, tels que les jeux en ligne, les jeux mobiles ou le cloud gaming. Les revenus, explique le portail des statistiques, sont générés par les achats dans le jeu, les dépenses des consommateurs en jeux et les frais d’abonnement.

Les principaux acteurs du marché sont des sociétés comme Activision (Call of Duty), PUBG Mobile ou GeForce Now, selon Statista. On peut citer également l’entreprise coréenne Proxy Planet, un des leaders mondiaux des industries du gaming et de l’e-sport, dont le fondateur et directeur général, Young Mok Park, a effectué une visite en octobre dernier pour s’enquérir des opportunités d’investissement dans le secteur.