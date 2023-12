Casablanca: les cybers revivent grâce à la croissance du marché des jeux vidéo

Avec l’engouement croissant que connaissent ces jeux parmi la jeunesse marocaine, les investissements dans ce secteur progressent aussi. Les données publiées par le site de la société Statista indiquent que le Maroc a généré environ 218.5 millions de dollars de revenus liés aux jeux électroniques en 2023, soit une augmentation de 15% par rapport à l’année précédente.

Le marché des jeux vidéo va désormais au-delà de la vente de consoles ou de manettes. En effet, des compétitions spéciales sont organisées, rassemblant à chaque fois des centaines de joueurs avec d’importants prix à décrocher. Communément appelés «arènes», ces cybers où les jeunes se réunissent pour jouer ensemble sont des projets couteux, mais prometteurs pour l’avenir.

Dans une déclaration pour Le360, Adnan El Abbadi, propriétaire d’un cyber, nous rappelle qu’ «il y a quelques années, l’idée du projet cyber avait disparu, mais elle revit récemment grâce aux nouvelles technologies de l’internet, à l’évolution des jeux, et à l’intérêt des jeunes d’aujourd’hui qui est tourné vers le numérique». Quant à son propre cyber, il explique que son ambition est de créer un espace familial où les amateurs de jeux vidéo peuvent se rencontrer, en offrant plusieurs options de jeux et moyennant un tarif raisonnable ne dépassant pas 20 dirhams l’heure.

De son côté, Anas, amateur de jeux vidéo, dévoile qu’il aime passer son temps libre au cyber pour jouer à des compétitions telles que FIFA, PUBG et Fortnite, dans une atmosphère divertissante et stimulante. Tel est le cas de Mohammed qui affirme que malgré le fait d’avoir une PlayStation 5 chez lui, il préfère l’ambiance à l’intérieur de ces espaces de jeux où il peut rencontrer ses confrères.

Pour rappel, le nombre d’utilisateurs de jeux vidéo a dépassé les 3 milliards de personnes dans le monde, avec une valeur marchande estimée à environ 197 milliards de dollars, en tant que l’une des formes de divertissement les plus populaires à l’échelle mondiale. Ceci est dû aux avancées technologiques utilisées dans leur production, à la qualité graphique des jeux et à leur capacité à simuler la réalité, transformant ainsi un simple passe-temps en l’un des plus grands marchés du divertissement.