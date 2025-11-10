L’Université internationale de Rabat-Chaire UNESCO lance officiellement l’édition 2025 du programme World heritage volunteers

La Chaire UNESCO de l’Université internationale de Rabat (UIR) annonce le lancement officiel, ce lundi 10 novembre 2025, de l’édition 2025 du programme World heritage volunteers (WHV), sous le thème: «Patrimoine phygital: Chellah & Oudayas entre virtuel et gamification».

Cette initiative, organisée en partenariat avec l’UNESCO, se déroulera du 10 au 20 novembre 2025 à Rabat, ville inscrite sur la Liste du patrimoine mondial depuis 2012. Elle réunira des jeunes volontaires marocains et internationaux autour d’un objectif commun: préserver et valoriser le patrimoine culturel à travers les nouvelles technologies et des approches pédagogiques innovantes.

Les représentants des médias sont invités à assister à la cérémonie d’ouverture le lundi 10 novembre à Rabat, aux côtés des organisateurs, des partenaires institutionnels et des jeunes participants. Cette cérémonie marquera le lancement d’une semaine d’activités alliant patrimoine, technologie et engagement citoyen.

Durant dix jours, les participants prendront part à des ateliers de modélisation 3D, de photogrammétrie, de réalité augmentée et virtuelle, ainsi qu’à la création d’un modèle 3D interactif et d’une expérience immersive autour des sites emblématiques du Chellah et des Oudayas. Ces activités visent à rendre le patrimoine plus accessible, plus ludique et plus inclusif, tout en impliquant activement les communautés locales.

Ce projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, de l’Agence urbaine de Rabat-Salé, de la Société du patrimoine de Rabat et de l’Université de Florence, et illustre la volonté de l’UIR de promouvoir une pédagogie phygitale au service du patrimoine et du développement durable.

Lancé par l’UNESCO, le programme World heritage volunteers mobilise chaque année des milliers de jeunes dans le monde pour contribuer à la préservation des sites inscrits au Patrimoine mondial. Par le biais de chantiers éducatifs et de projets collaboratifs, il encourage la participation citoyenne, la coopération internationale et le dialogue interculturel.