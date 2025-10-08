Six chercheurs marocains de l’UIR parmi les 2% des meilleurs scientifiques au monde

Six chercheurs de l’Université Internationale de Rabat (UIR) figurent en 2025 dans le cercle restreint des 2% des meilleurs scientifiques au monde, selon le prestigieux classement annuel établi par l’Université Stanford. Cette distinction illustre l’excellence et l’impact de leurs travaux, évalués aussi bien sur l’ensemble de leurs carrières scientifiques que sur leurs réalisations de l’année écoulée.

Les lauréats distingués sont Asmae Berrada, Amine Belhadi, Foued Saâdaoui, Khaled Mokni, Mohamed Bakhouya et Said Ahzi. Le classement, fondé sur la base de données internationale SCOPUS, repose sur des critères exigeants: volume et qualité des publications, nombre de citations et influence globale des recherches. Figurer parmi ce palmarès mondial constitue une reconnaissance majeure pour la communauté scientifique de l’UIR et confirme son engagement en faveur de l’excellence académique, de la recherche de pointe et de l’innovation.

Une université en pleine ascension internationale

Fondée en 2010, l’UIR célèbre cette année son 15ème anniversaire, jalonné de réussites nationales et internationales. Ses écoles d’ingénieurs ont récemment obtenu les accréditations ABET (américaine), CTI et le label EUR-ACE (européens). Son Rabat Business School se classe désormais dans le Top 20 mondial des meilleures écoles de commerce, tandis que l’université demeure leader africain en matière de dépôts de brevets et occupe la première place au Maroc selon le classement Times Higher Education (THE) Impact.

Avec ces performances, l’Université Internationale de Rabat s’affirme comme un véritable pôle d’excellence académique et un acteur de premier plan dans le rayonnement scientifique du Royaume, démontrant que la recherche marocaine peut rivaliser avec les meilleurs laboratoires du monde.