L’UIR, championne marocaine de l’impact universitaire durable selon THE Times Higher Education Impact Rankings

Le prestigieux classement Times Higher Education a publié, le 18 juin 2025, les résultats de «THE Impact Rankings» pour l’année 2025, qui concerne 2.526 universités de 130 pays et régions du monde.

«Nous sommes fiers d’annoncer que l’Université internationale de Rabat conserve sa première position pour la troisième année consécutive, au niveau national (sur 14 universités marocaines figurant dans ce classement)», a indiqué l’UIR dans un communiqué, notant que le classement THE Impact Rankings mesure l’engagement des universités pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

L’UIR confirme son engagement en faveur du développement durable et occupe la première position dans le classement des universités marocaines (à égalité avec l’université Ibn Tofail) avec une distinction particulière relative à certains ODD, souligne-t-elle.

Il s’agit, explique-t-elle, de l’ODD 17: partenariats pour la réalisation des objectifs, l’ODD 8: travail décent et croissance économique (promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous).

Il s’agit aussi de l’ODD 16: paix, justice et institutions efficaces (encourager la construction de sociétés inclusives et pacifiées pour un développement durable équitable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous) et, enfin, l’ODD 12: assurer des modes de consommation et de production durables.

«Cette performance est le fruit des efforts soutenus de toute la communauté de l’UIR. Elle reflète l’engagement fort de l’UIR pour la réalisation des Objectifs de développement durable. Ce résultat confirme également la stratégie de l’UIR en matière de positionnement dans les classements internationaux et d’accréditation internationale», conclut-elle.