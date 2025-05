L’UIR s’allie à l’Onda, l’Aiac et Sodexam pour le développement de la formation continue

De gauche à droite: Jean-Louis Moulot, président de Sodexam, Noureddine Mouaddib, président de l'UIR, et Mohamed El Wafiq, président de l'AIAC.

L’Université internationale de Rabat (UIR) a officialisé un partenariat stratégique d’envergure avec des acteurs majeurs du secteur aéronautique africain: la Société d’exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam) de Côte d’Ivoire, l’Office national des aéroports (Onda) du Maroc et l’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile (Aiac). Cette alliance, portée par la Direction générale de la formation continue de l’UIR, ambitionne de dynamiser le développement des compétences au sein de la Sodexam, répondant ainsi aux besoins croissants de l’aviation civile sur le continent.

Au cœur de cet accord réside un engagement tripartite: le partage d’expertise pour l’élaboration de programmes de formation continue spécifiquement adaptés aux cadres de la Sodexam et de ses partenaires. Ces formations visent à hisser le niveau de compétence des professionnels, garantissant ainsi une meilleure performance et une plus grande sécurité dans le domaine de l’aviation civile.

Un volet essentiel de cette coopération est l’accompagnement de la Sodexam dans la création d’un centre de formation continue à Abidjan. Ce futur pôle d’excellence contribuera à ancrer durablement la formation de haut niveau en Côte d’Ivoire, offrant des opportunités de développement professionnel au plus près des besoins locaux.

L’union de la Sodexam, de l’UIR, de l’Onda et de l’Aiac incarne une vision commune: celle de renforcer les compétences locales, de stimuler l’innovation et de soutenir la croissance fulgurante du secteur aérien en Afrique de l’Ouest. Cette synergie n’est pas seulement un partenariat commercial, mais une démarche stratégique pour bâtir un écosystème de formation durable et de stature internationale.

En favorisant l’autonomie et l’excellence dans le domaine de l’aviation civile, cet accord jette les bases d’une plus grande souveraineté du continent africain dans un secteur vital pour son développement économique et social. Il s’agit d’une avancée significative vers la création d’une aviation civile africaine robuste, performante et pleinement capable de relever les défis de demain.