L’Ordre des experts-comptables et l’Université Hassan II lancent une licence en comptabilité, finance et fiscalité

Lors du lancement de la licence «Comptabilité-finance et fiscalité», le 29 novembre 2023.

Cette initiative s’est appuyée sur un étroit partenariat avec la Banque mondiale, dans le cadre d’un programme visant à encourager des formations diplômantes dans les domaines de la comptabilité et de la finance, souligne l’OEC dans un communiqué.

Connu sous l’acronyme FASE (Foundational Accounting and Financial Management Skills Enhancement), ce programme est en cours d’implémentation dans 5 pays d’Afrique francophone, à savoir le Maroc, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso. Le Royaume constitue le premier jalon de sa concrétisation effective.

Le lancement de cette licence s’est caractérisé par une collaboration étroite entre le corps des experts-comptables et celui des enseignants de l’Université Hassan II.

Les deux parties ont travaillé sur le programme et son volet pédagogique afin de fournir aux étudiants les outils nécessaires pour être directement opérationnels sur le marché du travail pour des postes de comptabilité, de contrôle de gestion, de contrôle interne ou encore de développement (investissement) avec un accent prononcé au niveau des soft skills (logiciels et langues).