Officiel. Faïçal Mekouar nouveau président de l’Ordre des experts-comptables

Avec 264 voix obtenues aux élections tenues mardi dernier, Faïçal Mekouar succède à Amine Baakili à la tête du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables.

Dans un message adressé aux membres, suite à une réunion des élus titulaires tenue à Rabat ce lundi 29 mai 2023 à 9h, l’instance représentative des experts-comptables a dévoilé la liste des membres élus du Conseil national.

Membres du Bureau

Mekouar Faïçal, président

Boumesmar Mohamed, 1er vice-président

Chahbi Ahmed, 2ème vice-président

Loukili Adnane, secrétaire général

Guessous Sophia, trésoriere générale

Assesseurs:

Bernossi Kouds

Boukhar Choukri

El Ouadi Youssef

Bennis Mohammed Samir

Laaroussi Abderrahman

Issadik Omar

Faïçal Mekouar est président-directeur général de Fidaroc Grant Thornton. Expert-comptable, titulaire d’une maîtrise en Sciences et techniques financières et comptables et d’une maîtrise en Sciences de gestion de Paris Dauphine, il a déjà été vice-président du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, vice-président du Centre Euromed de médiation et d’arbitrage et trésorier de l’Association Maroc Entreprendre.

Il avait assuré également la présidence de la Commission règles de médiation au sein de la CGEM et celle du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de Casablanca et Sud.