L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a lancé, ce premier week-end d'octobre 2022, une campagne nationale multi-supports portée par la marque «Ntla9awfbladna». L’objectif est de désaisonnaliser le voyage des Marocains résidant au Maroc et à l’étranger et de les pousser à redécouvrir leur pays durant toute l’année.

Ouarzazate, Chefchaouen, Dakhla ou encore Béni-Mellal… Les régions du Maroc sont les vedettes de la nouvelle campagne pour le tourisme interne lancée par l’ONMT ce week-end pour inciter les Marocains, d’ici et d’ailleurs, à voyager dès leurs prochaines vacances au Maroc et à les pousser à la redécouverte des richesses de leur pays et ce, durant toute l’année.

Une campagne d’autant plus importante que le marché des touristes marocains est le premier pourvoyeur de touristes pour la destination Maroc avec près d’un tiers des nuitées dans les établissements touristiques, souligne l’Office dans un communiqué.

Cette nouvelle vague de la campagne «Ntla9awfbladna» vise à continuer le processus d’installation de cette marque totalement dédiée aux Marocains à travers un dispositif de communication axé principalement sur les télévisions nationales, les radios et l’affichage urbain dans les plus grandes villes marocaines, ainsi que le digital et la presse.

Cette campagne multi-supports sera ainsi déployée à l’échelle nationale pour une période de 2 mois. Un dispositif proactif qui tombe juste après la fin de la saison estivale et suffisamment en avance avant les prochaines vacances scolaires.

Grande nouveauté, l’ONMT s’est appuyé sur une sélection de partenaires média pour la création de contenu riche, inspirationnel et adapté et pour mettre en exergue l’offre diversifiée des différentes régions du Maroc.

L’objectif de cette offensive de l’ONMT pour la promotion du tourisme interne est de stimuler la dynamique affichée des Marocains durant cette période estivale et de les pousser à aller à la découverte des différentes destinations marocaines notamment en hors-saison.