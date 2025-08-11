Logement locatif intermédiaire: une offensive pour réguler le marché immobilier

L’urbanisation rapide bouleverse l’équilibre du marché immobilier marocain. Selon les données du dernier recensement général (RGPH 2024), 62,8% de la population vit aujourd’hui en zone urbaine, contre 60,3% en 2014. Derrière ces chiffres, une réalité préoccupante: dans les grandes villes, l’accès à la propriété devient de plus en plus difficile, notamment pour les ménages à revenus intermédiaires et les jeunes actifs. Les prix à l’achat et à la location s’envolent, creusant le fossé entre l’offre disponible et les capacités financières des habitants.

«Face à ce constat, le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville engage une mission d’assistance stratégique pour développer le logement locatif intermédiaire (LLI)», indique le quotidien Les Inspirations Éco dans son édition du 12 août. L’objectif est d’instaurer une offre de logements à loyers maîtrisés, située entre le marché libre et le logement social, afin de soulager la pression dans les zones urbaines les plus tendues.

Dotée d’un budget estimé à 3,5 millions de dirhams, cette mission s’inscrit dans le cadre d’un appel d’offres international. Elle prévoit de tester et structurer différentes formules, comme la location avec option d’achat, la sous-location encadrée par des opérateurs spécialisés, et les systèmes d’épargne intégrés au paiement du loyer pour faciliter l’accession future à la propriété. À travers ces modèles, écrit Les Inspirations Éco, «le gouvernement souhaite créer un produit immobilier adapté aux capacités financières de la classe moyenne, tout en garantissant des standards de qualité et de confort».

Le projet se déroulera sur cinq mois, en deux étapes clés. Lors d’une phase 1 de trois mois, un diagnostic approfondi du marché locatif national sera réalisé. Il comprendra l’évaluation des besoins, l’étude des leviers fiscaux et financiers susceptibles d’encourager l’investissement locatif, ainsi qu’un benchmark des meilleures pratiques à l’international, avec des pays comme la France, le Royaume-Uni, Singapour ou l’Argentine. Pour la phase 2, de deux mois, il sera procédé à la définition du programme définitif avec ses caractéristiques techniques et financières, l’élaboration de simulations économiques et le cadrage des partenariats potentiels, notamment avec les investisseurs et promoteurs immobiliers.

Pour garantir un impact concret, plusieurs villes pilotes ont été retenues. Elles regroupent à la fois des métropoles en forte croissance et des pôles en développement accéléré grâce à de grands chantiers: Agadir, Casablanca/Mohammedia, Dakhla, Fès, Laâyoune, Marrakech, Tanger et Rabat/Salé.

En misant sur le logement locatif intermédiaire, le Maroc cherche à introduire un levier structurel dans la politique de l’habitat : un produit accessible, pensé pour les classes moyennes, capable de fluidifier le marché locatif tout en répondant à un besoin urgent d’équilibre social dans les grandes agglomérations. Cette initiative pourrait, à terme, devenir un outil clé de régulation, à condition qu’elle s’accompagne de mesures incitatives fortes et d’un suivi rigoureux de sa mise en œuvre.