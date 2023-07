Locations de vacances: le marché a du plomb dans l’aile

La demande en location saisonnière dépasse largement l’offre, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce vendredi. Le quotidien, se basant sur les récentes analyses du portail spécialisé Mubawab sur la période allant de janvier à mai 2023, indique qu’il y a une baisse importante de l’offre combinée à des prix en hausse.

«La baisse significative de l’offre peut s’expliquer par divers facteurs, notamment une forte demande. Lorsqu’il y a une demande accrue, les biens sont rapidement loués, ce qui réduit le nombre d’options disponibles sur le marché», explique Kevin Gormand, CEO et cofondateur du Groupe Mubawab, cité par le journal. On apprend alors que l’offre des biens dédiés à la location saisonnière a subi une diminution de 18,5% par rapport à la même période l’an passé, et que l’offre d’appartements a baissé de 17,4% et celle des villas a connu une chute significative de 25,8%.

Notons que le repli a concerné l’ensemble des destinations prisées par les Marocains. Mubawab fait remarquer qu’à Marrakech, l’offre de locations de vacances est revenue à 33% contre 34% observée à la même période de l’année précédente. «En revanche, le tarif a grimpé de 14% dans la ville ocre comparé au prix pratiqué une année plus tôt. Ainsi, la nuitée dans une villa à Marrakech ressort à 4.725 dirhams en hausse de 25% par rapport aux cinq premiers mois de l’année précédente», peut-on noter.

A Agadir, le journal fait observer que l’offre est passée à 7% à fin mai 2023 alors qu’elle représentait 15% à la même période de l’année précédente, et que le tarif a également augmenté de 26% pour se situer autour de 600 dirhams la nuitée. En ce qui concerne Tanger, on note que l’offre de locations de vacances s’est rétractée pour revenir à 9% contre 11% l’année passée, alors que le tarif moyen pour une nuitée dans un appartement au niveau de la ville est estimé à 650 dirhams, en progression de 10%. «Pour les villas, ce prix ressort à 4.100 dirhams la nuitée, en appréciation de 9 %. En ce qui concerne la ville de Casablanca, Mubawab relève une part de 6% aux cinq premiers mois de l’année précédente contre 9% une année plus tôt», détaille Aujourd’hui Le Maroc.

Dans ce sens, on note un tarif moyen de nuitée de 800 DH en appartement, soit une augmentation de 35% par rapport à la même période de l’année passée. On apprend aussi qu’en parallèle, la demande s’est redressée de 14% et qu’un fort engouement est observé pour les villas (+39%). «La demande d’appartements s’est pour sa part affermie de 13%. D’après Mubawab, cette demande est articulée essentiellement au niveau de Marrakech, Casablanca, Rabat, Agadir et Tanger. Mubawab indique à ce propos que les locataires sont davantage en quête de confort», conclut le quotidien.