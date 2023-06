Immobilier locatif: le marché reste stable sur les 3 premiers mois de 2023

Au premier trimestre de 2023, la demande sur le marché locatif immobilier au Maroc a légèrement augmenté, de 1 % par rapport au quatrième trimestre 2022, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition de ce vendredi.

Se référant aux récentes statistiques dévoilées par le portail spécialisé Mubawab, le quotidien indique que cette hausse témoigne d’une stabilité relative du marché après une période de fluctuation observée durant les trimestres précédents.

On apprend ainsi que dans les principales villes du pays, l’offre reste inférieure à la demande, ce qui témoigne du potentiel de croissance pour le marché locatif immobilier marocain. Notons que les loyers des appartements vides et meublés ont augmenté de respectivement 3 % par trimestre et 7% par an. «Un appartement vide se loue, en moyenne, à 7.700 DH par mois, tandis qu’un appartement meublé se loue, en moyenne, à 8.800 DH par mois», souligne Mubawab.

Concernant les villas, la moyenne mensuelle de la location ressort à 23.800 dirhams au premier trimestre, soit une augmentation de 5% en glissement trimestriel et 3 % en glissement annuel. Aujourd’hui Le Maroc fait aussi remarquer que le loyer d’une villa meublée s’élève pour sa part à 24.500 dirhams par mois, progressant ainsi de 2% au niveau trimestriel et de 4 % au niveau annuel, ajoutant que concernant la superficie, la moyenne des appartements à louer au Maroc au cours du premier trimestre 2023 reste stable par rapport à celle observée au quatrième trimestre 2023, avec une superficie moyenne de 99m².

«Au niveau national, la superficie moyenne des appartements vides est de 106 m², tandis que celle des appartements meublés est de 90 m². Les appartements vides ont enregistré une augmentation trimestrielle des prix de 3%, tandis que les appartements meublés ont connu une baisse de 2%», explique-t-on.

Force est de préciser que par ville, Mubawab observe une plus forte augmentation trimestrielle des prix des appartements vides et meublés au niveau de Marrakech. «En revanche, Agadir a enregistré la plus forte baisse trimestrielle des prix des appartements vides et meublés avec respectivement-8 et-9%. Par ailleurs, une augmentation a été observée à Casablanca, notamment pour les appartements vides, au moment où les prix des appartements meublés se sont légèrement améliorés», indique-t-on.

Aujourd’hui Le Maroc ajoute aussi que Rabat a, quant à elle, enregistré une baisse trimestrielle pour les appartements vides et meublés de respectivement 5 et 6 %. La même source précise qu’en dépit de cette baisse, Rabat demeure la ville où les loyers sont les plus élevés pour les deux types d’appartements, avec des prix moyens mensuels de 9.800 dirhams pour les appartements vides et de 11.000 dirhams pour les appartements meublés.