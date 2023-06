Immobilier: les taux de financement bancaire demeurent attractifs en dépit de la conjoncture

La stabilité des taux immobiliers se confirme pour le quatrième mois consécutif, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison de ce mercredi. Revenant sur le récent baromètre d Afdal.ma, le quotidien indique que la flambée des taux immobiliers tant redoutée suite à la dégradation des conditions monétaires ne se matérialise pas pour le moment.

La même source précise qu’à cet égard, aucun changement réel n’ a été jusque-là relevé et ce depuis le réajustement de février, ajoutant que cette stabilité reflète, selon la plateforme, le soutien bancaire apporté à la demande des crédits immobiliers des particuliers avec des conditions attractives.

Afdal.ma souligne que le taux moyen pour les prêts immobiliers s’est établi en mai à 4.55%, légèrement inférieur à celui enregistré en avril (4,57%). La plateforme estime ainsi que cette diminution témoigne d’une stabilité relative sur le marché, d’autant que les taux ne connaissent pas d’augmentation significative depuis le réajustement opéré en février.

Notons que sur une durée de 15 ans, le taux moyen s’élève à 4,50%, ce qui représente une option avantageuse pour les emprunteurs souhaitant rembourser leur prêt plus rapidement. Toutefois, les taux sur une durée de 25 ans et plus restent légèrement plus élevés, atteignant 4,75%.

Pour Afdal.ma, «ces taux demeurent attractifs dans un contexte où les experts anticipaient une hausse vers la barre des 5%. Il est à souligner que la stabilité des taux immobiliers offre aux emprunteurs des opportunités intéressantes pour concrétiser leurs projets immobiliers tout en gardant les mêmes réflexes», précise Aujourd’hui Le Maroc.

Pour sa part, Afdal.ma fait remarquer que pour maximiser les chances d’obtenir un prêt avantageux, il est toujours intéressant de mettre les banques en concurrence ou de passer par un spécialiste, ajoutant que malgré le statu quo actuel, il convient de rester vigilant et de surveiller l’évolution du marché dans la mesure où les taux peuvent fluctuer à l’avenir en fonction de divers facteurs économiques.

S’agissant du montant moyen emprunté pour l’acquisition d’un bien immobilier, Afdal.ma relève la somme de 754.057 dirhams et ce depuis le début de l’année dont 728.454 dirhams pour les salariés. «Pour ce qui est de l’apport moyen, il ressort en hausse s’établissant à 313.758 dirhams au deuxième trimestre», conclut Aujourd’hui Le Maroc.