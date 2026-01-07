L’objectif de 26 millions de touristes en quatre ans plus que jamais atteignable

Le tourisme marocain continue d’enregistrer des performances historiques. En 2025, près de 19,8 millions de visiteurs ont foulé le sol du Royaume, selon les chiffres publiés par le ministère du Tourisme. Cette progression représente une hausse de 14% par rapport à l’année précédente et rapproche le pays de la barre symbolique des 20 millions de touristes. «Si cette tendance se maintient, ce cap pourrait être franchi dès l’année prochaine, confortant ainsi la position du Maroc sur la scène touristique internationale», écrit le quotidien Les Inspirations Eco du 8 janvier 2026.

Les acteurs du secteur, qu’il s’agisse des autorités ou des professionnels, ont déjà fixé un nouvel objectif ambitieux : atteindre 26 millions de visiteurs d’ici 2030. Moins de quatre ans séparent le Royaume de ce nouvel objectif, largement réalisable à condition de poursuivre les investissements dans l’animation touristique, l’hébergement et les liaisons aériennes, comme le souligne Saïd Tahiri, spécialiste et acteur reconnu du secteur, cité par Les Inspirations Eco.

Cette dynamique s’inscrit dans la continuité des initiatives précédentes, du Plan Azur à la Vision 2020, en passant par la feuille de route 2023-2026. L’élaboration de la prochaine stratégie nationale est attendue avec impatience par les professionnels. Également cité par le quotidien, Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme, estime que «cette nouvelle feuille de route devra être encore plus ambitieuse afin de maximiser le potentiel existant et de générer des résultats supérieurs à ceux enregistrés jusqu’ici».

Parmi les axes de développement envisagés, l’ouverture vers les marchés asiatiques, et notamment chinois, retient une attention particulière. Ces marchés représentent des flux touristiques considérables que le Maroc pourrait capter en renforçant ses connexions aériennes et en adaptant son offre aux attentes de ces nouveaux visiteurs. La stratégie à venir devra ainsi combiner les acquis des programmes actuels avec des initiatives capables de séduire des clientèles plus lointaines et diversifiées, consolidant la place du Royaume parmi les destinations touristiques mondiales de référence. La ministre du Tourisme, Fatima Zahra Ammor, souligne que «l’accueil de près de 20 millions de touristes en 2025 traduit une transformation profonde du secteur vers un tourisme plus performant, durable et générateur de valeur pour les territoires».

Cette fréquentation record s’accompagne également de résultats financiers remarquables. Les recettes touristiques ont atteint 124 milliards de dirhams à fin novembre 2025, soit une augmentation de 19% par rapport à l’année précédente. Le ministère du Tourisme insiste sur le rôle central de cette activité dans la croissance économique et le développement territorial. Selon les prévisions de Saïd Tahiri, les recettes totales pour l’ensemble de l’année pourraient atteindre 135 milliards de dirhams, confirmant le tourisme comme un pilier stratégique de l’économie nationale.

L’essor du secteur se reflète aussi dans les investissements. En 2024, le Maroc a attiré 8 milliards de dirhams d’investissements touristiques et enregistré l’ouverture de plus de 100 hôtels, notamment sous des enseignes internationales, rappelle Les Inspirations Eco. Cette montée en gamme s’est traduite par la création de 43 000 lits supplémentaires depuis 2023, avec l’arrivée de nouveaux opérateurs sur le segment all-inclusive premium. Mais le développement touristique se veut désormais durable. Face aux défis climatiques, et notamment à une sécheresse persistante, le Maroc mise sur un tourisme responsable, capable de concilier croissance économique et préservation de l’environnement.