LGV Kénitra-Marrakech: le déploiement du système de communication ferroviaire coûtera 350 millions de dirhams

Le déploiement d’un réseau de communication GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) s’inscrit dans le cadre du processus de modernisation des installations destinées à la sécurité de l’exploitation ferroviaire et vise à améliorer les communications entre le sol et le bord avec une connexion en temps réel, souligne l’ONCF dans un document accompagnant l’appel d’offres.

L’installation du système GSM-R sur les nouvelles LGV, notamment la ligne Kénitra-Marrakech, est une condition nécessaire qui permettra de répondre aux exigences de communication et de sécurité d’exploitation, est-il précisé.

L’ONCF a opté pour un dialogue compétitif lors de la passation de ce marché. «La conception de ce système de communication s’avère complexe en raison de la nature et de la consistance des installations à réaliser et de la nécessité de s’interfacer avec les installations existantes et d’assurer l’intégration des nouvelles composantes sur un réseau GSM-R en service», a noté la même source. Et d’ajouter: «Le recours au dialogue compétitif est dans ce cas impératif car il offre la possibilité d’engager des discussions avec des concurrents soigneusement sélectionnés».

La procédure du dialogue compétitif implique des échanges avec les constructeurs pour vérifier leurs capacités à adapter, maintenir le fonctionnement, garantir la sécurité et la disponibilité du système existant durant la phase des travaux, et proposer des interfaces assurant l’interopérabilité.

Ce processus de conception permet également de quantifier et de chiffrer les installations requises, de définir le phasage des travaux, d’établir la durée nécessaire à la réalisation des prestations conformément au planning directeur et d’évaluer une politique de maintenance à long terme du système, précise l’ONCF.