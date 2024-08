LGV Kénitra-Marrakech: l’ONCF cherche un prestataire pour le contrôle topographique des travaux

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé, le mardi 27 août, une nouvelle consultation en vue de la réalisation des prestations de contrôle extérieur topographique. La zone concernée par ces prestations est située entre la base maintenance de Kénitra (PK183+098) et la gare de Marrakech, sur la ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech. Elle intègre également les bâtiments de l’ensemble des gares à construire entre Kénitra et Marrakech.

Le contrôle extérieur topographique porte sur l’ensemble des travaux de génie civil (terrassements, ouvrages d’art, ouvrages spéciaux, tunnel, bâtiments, etc.) et des équipements ferroviaires, attribués à différentes entreprises pour la construction de la plateforme ferroviaire à deux voies entre Kénitra et Marrakech. Les prestations sont scindées en trois lots: Kénitra-Aïn Sebaa; Aïn Sebaa-Nouaceur (contournement de Casablanca en site propre) et Nouaceur-Marrakech.

Le projet de la LGV englobe un ensemble de composantes: la LGV Kénitra-Marrakech en site propre, les raccordements de la LGV aux lignes existantes, l’aménagement des gares, la ligne classique Kénitra-Rabat-Casablanca-Marrakech, les installations terminales, les bases de maintenance et l’atelier de maintenance des rames.

S’agissant du tracé de la LGV en site propre, il devrait relier la base de maintenance de Kénitra au nord du tunnel de Rabat, puis entre Aïn Atiq et Zenata, et enfin au point d’embranchement de Zenata jusqu’à Marrakech, en passant par le nouveau hub de Nouaceur.