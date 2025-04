Levée de 2 milliards de dollars: la tutelle affiche sa satisfaction

Le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) qualifie la dernière émission obligataire du Royaume de « franc succès ». Celle-ci, effectuée le 26 mars 2025, a permis de lever 2 milliards d’euros avec un carnet d’ordres dépassant les 7 milliards d’euros, attestant ainsi de la confiance des marchés envers l’économie marocaine, commente le magazine Challenge.

L’opération s’est déclinée en deux tranches distinctes. La première est de 900 millions d’euros avec une maturité de 4 ans, émise à un spread de 155 points de base (pbs) et un prix de 99,775%, offrant un taux de rendement de 3,937% et un coupon de 3,875%. La seconde tranche est de 1,1 milliard d’euros, avec une maturité de 10 ans, émise à un spread de 215 pbs et un prix de 99,276%, avec un taux de rendement de 4,843% et un coupon de 4,75%.

Cette répartition, lit-on, vise à diversifier les échéances et à optimiser les coûts de financement du Royaume, tout en répondant aux attentes des investisseurs institutionnels.

Cette levée de fonds s’inscrit dans la stratégie du Maroc visant à diversifier ses sources de financement, à renforcer sa présence sur les marchés internationaux et à établir de nouvelles références sur la courbe de crédit du pays en euros, explique le magazine. L’accueil favorable de cette émission témoigne de la solidité du positionnement du Maroc sur les marchés financiers mondiaux.

Cette opération a été précédée d’une tournée promotionnelle (roadshow) menée à Paris et à Londres, durant laquelle la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, accompagnée d’une délégation de la direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), a rencontré 55 investisseurs internationaux.

Ce roadshow a été une opportunité pour mettre en avant plusieurs atouts du Maroc, notamment sa stabilité politique, qui le distingue dans un environnement régional parfois volatil, et la résilience de son économie, portée par des réformes structurelles et une diversification sectorielle croissante. S’y ajoutent les efforts entrepris pour renforcer l’attractivité du pays, notamment par l’amélioration du climat des affaires et la mise en place de politiques favorisant les investissements étrangers.

Le succès de cette levée de fonds illustre la confiance des marchés internationaux envers la trajectoire économique du Maroc, lit-on encore. Avec un carnet de souscription largement supérieur au montant levé, le Royaume a su capter l’attention d’investisseurs institutionnels de premier plan, confirmant ainsi son attractivité financière et sa capacité à mobiliser des fonds à des conditions favorables.