Comment OCP Group a réussi la levée de fonds de tous les records

Leader mondial de l’engrais phosphaté, le groupe marocain OCP vient de réussir une levée de fonds de 2 milliards de dollars sur les marchés obligataires internationaux. Il s’agit de la plus grande opération jamais réalisée par le géant marocain, note le magazine Jeune Afrique. Cette levée de fonds est décomposée en deux tranches: la première de 1,25 milliard de dollars et la deuxième de 750 millions de dollars, avec des maturités respectives de 10 ans et de 30 ans.

Assorti de coupons de 6,75 % et de 7,50 % pour les deux tranches, l’emprunt, réalisé le 26 avril, permet à OCP d’accélérer l’exécution de son Programme d’investissement vert (2023-2027) de 13 milliards de dollars.

Pour le groupe, cette transaction témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs dans la solidité́ financière et la vision de croissance durable d’OCP, indique le magazine mensuel panafricain. «Après avoir levé 1,5 milliard de dollars d’obligations internationales en 2021, le premier exportateur mondial de phosphate brut réussit, ainsi, sa deuxième sortie post-Covid sur le marché de la dette», lit-on.

Arrangée par BNP Paribas, Citi et JP Morgan, la transaction a suscité l’engouement de la part des investisseurs et généré une demande pour plus de 6,2 milliards de dollars, soit plus de trois fois le montant initial de l’opération.

Engagé à atteindre la neutralité carbone à l’horizon de 2040, le groupe dirigé par Mostafa Terrab et dont le chiffre d’affaires a atteint 91,27 milliards de dirhams en 2023, développera, grâce à son succès sur les marchés internationaux, des sites de production d’énergies renouvelables (éolien, solaire et hydroélectrique) pour alimenter ses installations.

«Depuis le début de l’année, le groupe OCP enchaîne les contrats d’envergure pour concrétiser ses ambitions vertes. Après la signature de trois accords de prêt de 188 millions de dollars avec la Banque africaine de développement (BAD) pour son programme d’investissement (2024-2027), le mastodonte marocain s’est associé au leader mondial d’énergie verte, de métaux et de technologie, Fortescue, pour fournir de l’hydrogène vert, de l’ammoniac vert et des engrais verts au Maroc, à l’Europe et aux marchés internationaux», explique Jeune Afrique.