Le groupe OCP réussit une levée de 2 milliards de dollars sur le marché financier international

On en sait plus sur l’émission obligataire de 2 milliards de dollars lancée par le groupe OCP sur le marché financier international. L’opération a été scindée en deux tranches de maturités, de 10 et de 30 ans, avec des montants réalisés respectifs de 1,25 milliard et 750 millions de dollars, assorties de coupons attractifs de 6,75% et 7,50% respectivement.

«Cette transaction témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs dans la solidité financière et la vision de croissance durable d’OCP. Ce succès souligne la solidité du profil de crédit du groupe phosphatier, qui occupe une place de leader sur le marché mondial des engrais et a affiché des performances industrielles et financières robustes au cours des dernières années», se félicite-t-on du côté du géant mondial des engrais phosphatés, dont la trajectoire positive a été saluée la semaine dernière par une notation Baa3 Investment Grade en 2023 de Moody’s et la révision de ses perspectives par S&P de «stable» à «positif».

Cette émission est la plus grande transaction jamais réalisée par OCP Group, offrant un financement crucial pour son programme d’investissement vert de 13 milliards de dollars lancé en 2022. En obtenant des écarts de rendement historiquement serrés sur les tranches de 10 et 30 ans, par rapport à ses précédentes transactions similaires, le groupe montre sa capacité à optimiser ses taux de financement et à ancrer son accès aux marchés financiers mondiaux dans des conditions très compétitives.

Cette distinction renforce la position d’OCP en tant qu’émetteur de premier plan sur les marchés obligataires. Le Roadshow organisé par OCP, qui a permis des rencontres approfondies avec plus de 80 investisseurs en amont de la transaction, s’est révélé fructueux.

La demande importante des investisseurs internationaux a généré un carnet d’ordre de 6,2 milliards de dollars, soit plus de 3,1 fois la taille finale de l’opération. Cette forte demande témoigne également de l’attrait de la signature OCP sur le marché international.

Un ambitieux programme d’investissement vert

Le programme d’investissement vert 2023-2027 du groupe OCP vise des objectifs ambitieux dans différents domaines. Concernant la production d’engrais, le groupe entend augmenter sa capacité de production d’engrais verts à 20 millions de tonnes par an d’ici 2027, contre une capacité actuelle de 15 millions de tonnes.

Dans le domaine de l’eau et des énergies renouvelables, OCP Group projette d’atteindre une capacité de production de 5 gigawatts de puissance électrique renouvelable d’ici 2027 (via les énergies solaires et éoliennes) afin de répondre à ses besoins énergétiques, tout en réduisant ses coûts.

En parallèle, le groupe prévoit une utilisation à 100% d’eaux non conventionnelles en 2024 (pour assurer son autonomie totale), une capacité de dessalement d’eau de mer de 560 millions m3 d’ici 2026, une utilisation de 100% d’énergie propre d’ici 2027, et une neutralité carbone d’ici 2040.

Production d’ammoniac vert

En ce qui concerne la production d’ammoniac vert, l’entreprise s’est fixé pour objectif de produire 1 million de tonnes d’ammoniac vert par an d’ici 2027, avec l’ambition de remplacer la totalité de l’ammoniac importé, étant actuellement aujourd’hui d’environ 2 millions de tonnes par an.

Pour minimiser les risques, l’entreprise exploite les énergies solaire, éolienne et hydraulique pour réduire les coûts et assurer une production stable. Elle met également l’accent sur la recherche et le développement de la technologie d’électrolyse pour soutenir la production d’hydrogène vert. Enfin, l’entreprise explore de nouvelles opportunités pour diversifier son portefeuille de produits, notamment dans le domaine des batteries au phosphate de lithium fer (LFP).