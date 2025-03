Eurobond: le Maroc a levé avec succès 2 milliards d’euros sur le marché international

Nadia Fettah Alaoui, ministre de l'Économie et des Finances.

Le Trésor a bouclé avec succès sa première sortie en 2025 sur le marché international de la dette souveraine. L’opération qui a porté sur un montant de 2 milliards d’euros a attiré des offres dépassant les 7 milliards d’euros, apprend-on auprès d’une source proche du dossier. Elle a été scindée en deux tranches de maturités de 4 ans (1,1 milliard d’euros) et 10 ans (900 millions d’euros).

La première tranche, d’une maturité de 4 ans, a été émise à un spread de 155 points de base (pb), tandis que la deuxième tranche, d’une maturité de 10 ans, a été émise à un spread de 215 pb. De l’avis de plusieurs observateurs, le Maroc a obtenu des «conditions avantageuses» pour son eurobond, reflétant la qualité de sa signature sur le marché financier international.

Le Maroc, qui détient la meilleure note non-investment grade auprès des trois principales agences de notation, «fixe pour ses obligations en euros des prix beaucoup plus serrés que ceux d’un autre pays mieux noté, la Roumanie (Baa3/BBB-/BBB-), qui a émis à son tour le même jour des obligations sur le marché», note le média spécialisé Global Capital.

«Le Maroc a fait un roadshow très fluide», souligne le même média, ajoutant que le Royaume «s’en sort bien, étant donné qu’il n’émet pas souvent et généralement pas en grande quantité… Les obligations marocaines ont un grand nombre de supporters».

Rappelons que le Maroc a choisi les banques d’investissement BNP Paribas SA, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG et JPMorgan Chase & Co pour l’accompagner dans cette opération. Pour le volet financier, le Trésor était entouré du cabinet franco-américain Lazard.