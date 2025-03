Emprunt international: quatre banques pour mener le nouvel eurobond du Maroc

Nadia Fettah Alaoui, ministre de l'Économie et des Finances.

Le Maroc s’apprête à solliciter les marchés internationaux avec un nouvel eurobond dont la concrétisation est prévue avant fin mars. Quatre banques d’investissement ont été mandatées pour accompagner le Trésor dans un roadshow, à partir du lundi, auprès des investisseurs à Paris et à Londres. Pour le volet financier, le Maroc sera entouré du cabinet franco-américain Lazard.

Il s’agira de la première émission obligataire libellée en euro depuis 2020, après une émission en dollars en 2023. L’eurobond, dont le montant n’est pas encore connu, sera composé de deux tranches de maturités de 4 et 10 ans.

«Le Maroc, qui détient la meilleure note non-investment grade auprès des trois principales agences de notation, a vendu 2,5 milliards de dollars d’obligations il y a deux ans et sa dernière émission de dette en euros remonte à cinq ans. Le rendement des obligations en dollars à plus long terme issues de l’émission de 2023, arrivant à échéance en 2033, s’établissait à près de 5,8% jeudi, proche de son plus bas niveau de l’année», indique Bloomberg.

Lors d’une interview le mois dernier en marge de sa participation à Riyad à la Conférence pour les économies de marché émergentes, la ministre des Finances, Nadia Fettah, a révélé que le Maroc recherchait des financements en euros. «Aujourd’hui, nous avons davantage besoin d’euros que de dollars», a-t-elle expliqué, soulignant que le Maroc «est prêt à tout moment» à émettre ces obligations, mais attendait que la volatilité des marchés observée en janvier s’atténue.