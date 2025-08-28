Les exportations marocaines d’oignons signent leur retour

Après une année de suspension pour protéger le marché intérieur, les exportations marocaines d’oignons connaissent un rebond impressionnant. Entre juin 2024 et mai 2025, le Royaume a expédié près de 65.000 tonnes de ce produit de base, pour une valeur estimée à 238 millions de dollars, indique le quotidien Les Inspirations Eco.

Cette performance représente une multiplication par près de cinq par rapport à la campagne précédente, largement pénalisée par l’interdiction temporaire imposée en 2023 afin de contenir l’inflation alimentaire. Le volume dépasse même de 3% le record atteint en 2022/23, confirmant la vigueur de cette reprise.

Jusqu’en 2013, les exportations marocaines d’oignons restaient modestes, n’atteignant pas les 10.000 tonnes. Mais la dynamique a progressivement changé, avec des jalons importants: plus de 20.000 tonnes dès 2013/14, puis 40.000 en 2018/19, avant de franchir la barre des 60.000 en 2022/23. La suspension de 2023 avait ramené les volumes à seulement 13.500 tonnes, soit une chute de 80%. La levée de l’interdiction en 2024 a donc provoqué un spectaculaire rattrapage, écrit le quotidien.

L’Afrique de l’Ouest demeure la principale destination des oignons marocains, avec la Mauritanie en tête de liste, ayant doublé ses importations. La Côte d’Ivoire a également renforcé ses achats, contrairement au Mali et au Sénégal qui ont réduit leurs volumes. En parallèle, de nouveaux marchés émergent: les Émirats Arabes Unis ont ainsi importé 5.500 tonnes, soit 8,5 % du total des exportations marocaines, marquant une diversification prometteuse.

Si l’oignon occupe aujourd’hui le quatrième rang des exportations agricoles marocaines en volume, derrière les tomates, poivrons et carottes, sa place reste stratégique. Aliment de base dans la consommation marocaine comme dans plusieurs pays africains, il incarne le défi auquel fait face l’agriculture nationale: assurer un approvisionnement stable pour les ménages marocains tout en profitant des opportunités des marchés mondiaux, lit-on.

Cette trajectoire illustre plus largement l’ambition du Maroc d’élargir son offre agroalimentaire à l’international. Si tomates et fruits rouges restent les fers de lance de cette stratégie, l’oignon prouve qu’un produit traditionnel peut lui aussi devenir un vecteur de croissance et de compétitivité.