Les exportations à nouveau dans le vert

En dix mois, les exportations de biens ont dépassé en valeur les performances globales des deux exercices précédents. D’après les derniers indicateurs mensuels de l’Office des Changes, repris par l’hebdomadaire Finances News Hebdo, les exportations de biens devraient terminer l’année 2024 sur une note positive, franchissant éventuellement la barre des 400 milliards de dirhams.

À rappeler que les ventes à l’international du Royaume se sont établies à 367,09 milliards de dirhams en 2023, en repli de 1 % par rapport à l’exercice précédent (370,89 milliards de dirhams). Les exportations de phosphates et dérivés avaient alors chuté de 33,6 %, soit une perte nette de 38,8 milliards de dirhams comparativement à 2022, année faste pour le secteur des engrais.

«À fin octobre, les exportations ont augmenté de 6,2 %, générant une valeur globale de 373,54 milliards de dirhams, synonyme d’une plus-value de 21,882 milliards de dirhams en glissement annuel, grâce au bon comportement de l’ensemble des secteurs stratégiques, y compris l’agriculture, qui s’en sort bien malgré le stress hydrique et le recul de 9% de la pêche et de l’aquaculture, soit une baisse de 150 millions de dirham). En effet, les produits agricoles et agroalimentaires enregistrent une hausse de 2,9 % (69,762 milliards de dirhams)», lit-on.

La progression la plus spectaculaire a été réalisée par l’aéronautique (21,86 milliards de dirhams), en croissance de 17,3 % sur un an. Cette évolution s’explique par la hausse de 26,9 % des segments de l’Assemblage, qui totalisent 14,26 milliards de dirhams. Quant à la branche EWIS (Electrical Wiring Interconnection System – système d’interconnexion de câblage électrique), elle a augmenté de 2,6 %, atteignant 7,51 milliards de dirhams.

Du mieux également du côté des phosphates après une année difficile. Les ventes de la roche et des dérivés se sont améliorées de 12,5 %, s’élevant à 68,34 milliards de dirhams, dont 49,37 milliards de dirhams d’engrais naturels et chimiques, 7,65 milliards de dirhams de phosphates et 11,32 milliards de dirhams d’acide phosphorique.

«Le secteur automobile reste une valeur sûre de l’économie marocaine, avec des exportations de 131,35 milliards de dirhams (+8 %), portées par la progression des ventes des segments Intérieur véhicules et sièges (+20,9 %), Câblage (+7,9 %) et Construction (+6,9 %)», écrit Finances News.

En revanche, les exportations du secteur textile et cuir ainsi que celles des autres industries (métallurgie et travail des métaux, industrie plastique et du caoutchouc, et industrie pharmaceutique) ont baissé respectivement de 0,5 %, à 39,26 milliards de dirhams, et de 4,1 %, à 23,13 milliards de dirhams.