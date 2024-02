Les créations d’entreprises ont fait du surplace en 2023, selon l’OMPIC

Le nombre global des entreprises créées a fait du surplace en 2023. Il s’est, en effet, établi à 93.517 unités, soit le même niveau observé en 2022 et avant la crise du Covid-19. C’est ce qui ressort des derniers chiffres que vient de publier l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

En ce qui concerne les nouvelles immatriculations des sociétés au registre de commerce, elles ont dépassé 64.000, en légère hausse (+0,17%) par rapport à 2022 et plus de 25% en comparaison avec l’année 2019. La répartition de ces nouvelles immatriculations par formes juridiques montre qu’elles sont dominées par la Société à responsabilité limitée (SARL) à associé unique qui représente 64% du total des créations d’entreprises personnes morales, et la SARL qui représente quant à elle 35%.

S’agissant de la répartition régionale des entreprises personnes morales créées, la région Casablanca-Settat se maintient en pole position avec une part de 37%, suivie des régions Rabat-Salé-Kénitra (13%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (12%), Marrakech-Safi (11,6%), Fès-Meknès (6,4%) et Souss-Massa (6%).

Pour les personnes morales, la répartition sectorielle fait état de la prédominance du commerce avec une part de 27,6%, suivi du BTP et activités immobilières (21,9%), services divers (21,5%), transports (8,3%), industrie (8,1%), hôtels et restaurants (5,2%), secteur des TIC (3,2%), agriculture et pêche (2,4%) et activités financières (1,6%).

Pour ce qui est des entreprises individuelles (personnes physiques), 29.490 ont été créées au registre de commerce en 2023. La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima est en tête (21%), suivie de la région de l’Oriental (12,4%), la région de Casablanca-Settat (11%) et des régions Rabat-Salé-Kénitra (10%), Laâyoune-Sakia El Hamra (9%), Fès-Meknès (8,5%) et les régions Marrakech-Safi et Souss-Massa avec (7,5%).