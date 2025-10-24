Les «CFA Mornings»: un nouveau rendez-vous pour une gouvernance inclusive et inspirante

Le Club des femmes administrateurs du Maroc a lancé le 21 octobre 2025 les «CFA Mornings», un nouveau cycle de rencontres.

Le Club des femmes administrateurs du Maroc (CFA Maroc) a inauguré le 21 octobre 2025 les «CFA Mornings», un nouveau cycle de rencontres placé sous le signe du leadership, de la gouvernance et de la mixité au sein des conseils d’administration.

À travers cette initiative, CFA Maroc réaffirme son engagement à être la référence en matière de mixité dans les instances de gouvernance des entreprises au Maroc et en Afrique/MENA. Ces rencontres visent à offrir à ses membres un espace privilégié d’échanges, de réflexion et de développement.

Pour cette première édition, le CFA a accueilli Adil Douiri, ancien ministre, fondateur et associé gérant de Mutandis, ainsi que co-fondateur et président du conseil d’administration de CFG Bank, autour du thème: «Leadership en temps incertains».

Au cours de son intervention, il a partagé son expérience de dirigeant dans des contextes marqués par l’incertitude et le changement, insistant sur le rôle de l’intuition, la gestion collective des décisions stratégiques et la résilience comme leviers essentiels en période de crise.

S’appuyant sur son double parcours dans le secteur public et privé, il a également souligné la complémentarité entre performance économique et intérêt général, invitant les dirigeants à intégrer ces deux dimensions dans leur action.

Leadership, gouvernance et mixité: un cadre en mutation

Ce dialogue s’inscrit dans la continuité de l’un des engagements structurants du CFA: accompagner la mise en œuvre de la loi 19-20, qui prévoit 30% de femmes dans les conseils d’administration dès 2024 et 40% à l’horizon 2027.

Invité à partager sa vision du rôle des femmes dans ces instances, Adil Douiri a renversé la perspective: «Avant de parler de représentativité, demandons-nous ce dont un dirigeant a réellement besoin de la part de ses administrateurs: quelle valeur ajoutée leur apporte-t-on?»

Il a ainsi rappelé l’importance du fond autant que de la forme, en valorisant la sagesse, le vécu et les qualités humaines comme piliers d’une gouvernance durable.

Les CFA Mornings: un espace d’inspiration et d’influence

Pour Samira Khamlichi, présidente de CFA Maroc: «Les CFA Mornings incarnent notre vocation: créer un espace vivant où dirigeants et dirigeantes peuvent échanger librement sur les enjeux de la gouvernance moderne. Notre ambition est d’inspirer, de connecter et d’influencer pour une gouvernance plus performante».

Le prochain rendez-vous des «CFA Mornings» est prévu le 12 novembre 2025, autour d’un nouveau thème consacré au leadership et à la transformation des organisations.

Fondé en mars 2012, le CFA Maroc œuvre pour le développement d’une communauté influente de femmes leaders, engagées pour une gouvernance performante, responsable et durable.

L’association soutient les femmes administrateurs et celles qui aspirent à le devenir, en promouvant l’image des femmes dans les sphères décisionnelles, défendant les principes de bonne gouvernance, et démontrant que la parité est un véritable levier de performance économique.