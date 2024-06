Le port Nador Med West entame ses grands tests

Les choses sérieuses commencent pour le port Nador Med West. C’est ce qu’indique le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 1er juillet. Le port sera ouvert dans quelques mois, probablement début 2025, croit savoir le quotidien, citant des sources dignes de foi. «Mais si la préouverture et les premiers tests grandeur nature auront lieu dans quelques mois, l’entrée en service effective de l’ensemble de la plateforme portuaire et logistique est programmée pour 2027», lit-on.

Ce méga-chantier, dont les études, la planification et les travaux ont commencé il y a presque 10 ans, injectera bientôt de nouvelles capacités, qui viendront faire jouer des synergies et des complémentarités avec Tanger Med et plus tard avec le port de Dakhla Atlantique.

Ce futur géant portuaire devra soulager la forte demande à venir. Selon le planning, le terminal à conteneurs Est de Nador West sera doté d’un quai de 1.520 mètres, soit près de 5.000 pieds à une profondeur d’environ 60 pieds. Ce qui permettra de traiter 3,4 millions d’EVP par an. D’autres capacités supplémentaires seront injectées (2 millions d’EVP).

Nador West Med comprend également un terminal pétrolier qui permettra de traiter 25 millions de tonnes par an. S’y ajoute un terminal charbonnier d’une capacité de 7 millions de tonnes en plus d’une capacité de 3 millions de tonnes de marchandises diverses.

«L’ouverture de Nador West Med promet une forte attractivité de ce port compte tenu du contexte économique et géopolitique mondial. Selon les experts, les tensions au niveau de la mer Rouge plaideraient en faveur d’une forte attractivité des ports de transbordement en Afrique du Nord», lit-on encore. De plus, la fermeture du passage de la mer Rouge a entraîné un mouvement de flux importants, suite au détournement des navires porte-conteneurs qui se dirigent vers des ports en Grèce, l’Italie et tout au long du Sud de la rive sud de la Méditerranée.

Par ailleurs, les taxes carbone de l’Union européenne (réglementations, exigences et taxes de l’UE sur les émissions) devront aussi entraîner une forte augmentation des volumes dans des ports de transbordement tels que celui de Tanger Med et plus tard celui de Nador West Med.