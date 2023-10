Le Maroc se fait une place de choix dans l’investissement immobilier africain

Le Maroc fait partie des pays africains où il est intéressant d’investir en immobilier. Le classement publié par Business Insider le positionne à la 5e place des pays du continent en la matière, indique le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb. «Les auteurs de ce classement qualifient l’investissement dans l’immobilier au Royaume de choix judicieux, compte tenu de la stabilité du pays», lit-on.

Cette stabilité, parallèlement à une population croissante, garantit une demande constante pour les logements, faisant du Maroc une destination attractive pour les investisseurs en immobilier. Alors que les rendements locatifs varient de 3,1% à 5,8%, l’inflation prévue pour les prochaines années suggère une appréciation potentielle de la valeur des propriétés, rendant les investissements stratégiques. «Le marché immobilier marocain affiche donc une proposition attrayante. Il est porté par la résilience économique du pays et la reprise du secteur touristique. En effet, rappellent les auteurs, les arrivées et les revenus touristiques ont considérablement rebondi. De plus, le pays vise à attirer 17,5 millions de touristes et la création de 200.000 nouveaux emplois dans le secteur touristique d’ici 2026», lit-on encore.

Autant d’atouts qui renforceront davantage la position du Maroc comme une destination de choix pour l’investissement en immobilier et une opportunité intéressante pour les investisseurs en quête de stabilité et de rendements à long terme en Afrique du Nord.

Le Nigeria occupe la tête du classement africain. L’immobilier nigérian est considéré comme une opportunité d’investissement intéressante, portée par une croissance robuste. En 2022, soulignent les auteurs du classement, le secteur a contribué pour plus de 28.000 milliards de Nairas au PIB du pays, ce qui témoigne de son importance économique. A la 2e place du classement, le Kenya affiche un secteur immobilier florissant. Ce marché est alimenté par un développement robuste des infrastructures, une urbanisation rapide, une reprise économique post-COVID-19 et une confiance croissante des investisseurs.

Investir dans l’immobilier ghanéen, 3e de ce classement, est «une sage décision» grâce à la stabilité et à la croissance dont bénéficie ce pays. En effet, les politiques économiques du gouvernement «ont renforcé la stabilité monétaire et réduit l’inflation», créant ainsi un climat favorable pour les investisseurs immobiliers et les entreprises. Investir dans l’immobilier sud-africain, 4e de ce classement, est «une décision stratégique». Plusieurs facteurs clés motivent un tel choix. L’urbanisation continue d’exercer une grande attractivité sur la population et stimule la demande sur les propriétés urbaines bien situées. L’essor rapide des maisons intelligentes, qui devrait représenter un marché de 31,41 milliards de dollars d’ici 2033, offre pour sa part un avantage non négligeable.