Immobilier: radioscopie d’un secteur en pleine morosité

L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) montre une légère baisse trimestrielle, de l’ordre de 0,3%, au cours du deuxième trimestre de 2023.

«Cette tendance a été principalement attribuée aux diminutions de 0,5% des prix du secteur résidentiel et de 0,4% pour les biens à usage professionnel», indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 21 août.

Également constatée, une diminution significative du nombre de transactions, enregistrant un recul de 12% au cours du même trimestre.

Cette baisse a été observée dans toutes les catégories d’actifs, avec des replis de 10,3% pour les biens résidentiels, de 15,7% pour les terrains et de 16,9% pour les biens à usage professionnel.

«Dans le détail du segment résidentiel, les prix ont enregistré une baisse de 0,5% en glissement trimestriel. Cette variation est en grande partie due aux diminutions de 0,5% des prix des appartements et de 1,5% pour les villas. En contraste, les prix des maisons sont restés stables pendant cette période. Parallèlement, les transactions dans ce secteur ont connu un repli de 10,3%, avec des baisses plus marquées pour les appartements (-10,5%), les maisons (-4,4%) et les villas (-12,7%)», souligne Les Inspirations Eco.

L’indice des prix des biens à usage professionnel a enregistré une baisse de 0,4% en glissement trimestriel.

Cette variation est le résultat d’un recul de 0,3% pour les locaux commerciaux et d’une hausse de 0,5% pour les bureaux.

En parallèle, le nombre de transactions a chuté de 16,9%, reflétant des diminutions de 18,8% pour les locaux commerciaux et de 7,2% pour les bureaux.

Le segment du foncier a démontré une stabilité relative en glissement trimestriel, avec une hausse de 0,3% dans les prix des terrains.

Cependant, les transactions ont connu un recul plus prononcé, avec une baisse de 15,7% par rapport au trimestre précédent.

En glissement annuel, les prix du foncier ont augmenté de 0,9%, tandis que le nombre de transactions a baissé de 6,9%.