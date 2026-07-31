Le Maroc renforce sa présence au sein du World Energy Council

Un accord-cadre vient d’être signé à Rabat entre le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et Morocco Energy Leaders (MEL), association marocaine membre du World Energy Council. La convention a été paraphée le 24 juillet par la ministre Leila Benali et le président de MEL, Nabil Jedaira.

Le texte structure une coopération sur plusieurs fronts précis: consolidation du Comité Maroc du World Energy Council, mise en réseau des acteurs publics, privés, académiques et industriels du secteur énergétique, et accompagnement du programme Morocco Future Energy Leaders (MFEL), pensé pour faire émerger une nouvelle génération de cadres du secteur.

Point notable: l’accord prépare déjà les contributions marocaines au World Energy Congress 2027, signe que le Royaume cherche à peser en amont sur l’agenda de ce rendez-vous mondial plutôt que de s’y présenter en simple participant.

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La signature n’est pas un point de départ mais l’aboutissement d’un travail de fond mené par MEL avec plusieurs institutions clés: MASEN, l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), le ministère de l’Industrie et du Commerce, ainsi que le Policy Center for the New South.

Ces échanges ont couvert les renouvelables, l’hydrogène vert, l’industrialisation et la coopération internationale, les mêmes dossiers sur lesquels le Maroc mise pour asseoir son positionnement énergétique. Le World Energy Council a pour sa part salué la dynamique et affiché son soutien au renforcement du Comité Maroc.

L’enjeu de fond

Ce partenariat s’inscrit dans la Stratégie énergétique nationale et vise, selon les termes de l’accord, à renforcer le Royaume comme acteur énergétique de référence en Afrique, en Méditerranée et dans la région MENA. En clair: structurer une représentation marocaine plus visible dans les instances internationales, à un moment où la compétition entre pays producteurs et exportateurs d’énergies renouvelables s’intensifie.