Laâyoune: plus d’un milliard de dirhams de projets pour sécuriser l’eau potable

Lors de l’inauguration d’une série de projets structurants dédiés à l’eau potable, pour un investissement global de plus d’un milliard de dirhams.

Ces projets ont été inaugurés par le directeur général de l’ONEE, Tarik Hamane, en présence du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdesslam Bekrat. Ils concernent également les agglomérations d’El Marsa, Foum El Oued et Tarouma.

Le projet phare, doté d’un budget de 850 millions de dirhams, porte sur la réalisation d’une prise d’eau de mer et d’un système de prétraitement pour les unités de dessalement de Laâyoune. Financé dans le cadre d’un partenariat avec les ministères de l’Économie et des Finances ainsi que de l’Équipement et de l’Eau, ce chantier vise à sécuriser durablement l’alimentation en eau de mer des stations de dessalement, aujourd’hui alimentées par des forages côtiers.

Il prévoit notamment la construction d’une tour de prise et d’un émissaire de 2,25 km de long et de 1.800 mm de diamètre, ainsi que l’adaptation des systèmes de prétraitement grâce à des technologies avancées. Sa mise en service est attendue en avril 2028.

Par ailleurs, l’ONEE a inauguré la réhabilitation du train n°5 de la station de dessalement, mise en service en 2005. D’un coût de 53 millions de dirhams, cette opération permet de doubler la capacité de production, portée de 2.800 à 5.300 m³ par jour, tout en réduisant la consommation énergétique grâce à l’intégration de systèmes de récupération d’énergie.

Lors de l’inauguration d’une série de projets structurants dédiés à l’eau potable, pour un investissement global de plus d’un milliard de dirhams.

Dans le même sillage, une nouvelle ligne électrique souterraine moyenne tension de 22 kV, longue de 20 km, a été réalisée pour un montant de 26 millions de dirhams. Elle vise à sécuriser l’alimentation électrique des installations de captage d’eau de mer.

En parallèle, l’ONEE a présenté l’état d’avancement de deux autres projets stratégiques. Le premier concerne un poste de transformation de 40 MVA, réalisé à hauteur de 60% et dont la mise en service est prévue en décembre 2026, pour un coût de 36 millions de dirhams.

Le second, en phase d’achèvement, porte sur une nouvelle adduction d’eau potable reliant Foum El Oued à Laâyoune sur 21 km, pour un investissement de 85 millions de dirhams. Ce projet permettra d’augmenter de 50% la capacité de transport d’eau potable, la portant de 43.000 à 64.000 m³ par jour, avec une mise en service prévue fin août 2026.