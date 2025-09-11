Le Maroc proroge pour trois ans la mesure de sauvegarde sur les panneaux de particules de bois revêtus

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé, dans un avis public, la décision de proroger pour une durée de trois ans la mesure de sauvegarde applicable aux importations de panneaux de particules de bois revêtus (PPBR). Cette décision fait suite à une enquête de réexamen lancée le 30 avril 2025, à la suite d’une requête déposée par l’unique producteur national CEMA Bois de l’Atlas (CBA).

Une mesure instaurée en 2019 et prorogée en 2022

La mesure de sauvegarde sur les PPBR a été instaurée initialement le 20 septembre 2019 pour une durée de trois ans, prenant fin le 19 septembre 2022. Elle consistait en un droit additionnel spécifique de 1,6 dirham/kg applicable au-delà d’un contingent tarifaire initial de 26.460 tonnes, libéralisé progressivement.

Cette mesure a fait l’objet d’une première prorogation de trois ans en septembre 2022, étendant son application jusqu’au 19 septembre 2025. Le contingent était alors porté à 33.000 tonnes, avec une augmentation progressive annuelle.

Prévenir un dommage grave

La nouvelle enquête, ouverte en avril 2025, avait pour but d’évaluer si la protection restait nécessaire pour «réparer ou prévenir un dommage grave» causé à la production nationale et si la branche procédait à des ajustements pour améliorer sa compétitivité.

Le ministère a conclu que bien que le volume des importations ait stagné autour de 3,5 millions de m² entre 2021 et 2024, leur part relative par rapport à la production nationale a continué d’augmenter.

Précarité de la branche nationale

Les progrès de la branche nationale, représentée à 100% par CBA, restent «très récents et précaires», souligne le ministère. Un risque imminent de hausse des importations existe, en raison de l’attractivité du marché marocain pour les exportateurs étrangers qui disposent de capacités excédentaires.

Par ailleurs, le ministère a acté que CBA poursuivait la mise en œuvre de son plan d’ajustement pour renforcer sa compétitivité.

Un droit additionnel spécifique de 1,6 dirham/kg

La mesure prorogée consistera en l’application d’un droit additionnel spécifique de 1,6 dirham par kilogramme au-delà d’un contingent annuel. Ce contingent sera progressivement augmenté sur trois ans, passant de 35.280 tonnes la première année à 42.688,8 tonnes la troisième année.

Lire aussi : Fours électriques: un droit antidumping définitif sur les importations en provenance de Turquie

Par ailleurs, conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’exonération de ce droit continuera de s’appliquer aux importations en provenance de plus de 120 pays en développement, dont la Chine, l’Inde, la Turquie, le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Indonésie.

La mesure s’appliquera jusqu’au 19 septembre 2028

L’enquête de réexamen, ouverte le 30 avril 2025, a été officiellement clôturée le 10 septembre 2025. La nouvelle mesure entrera en vigueur à compter du 20 septembre 2025 et s’appliquera jusqu’au 19 septembre 2028.

Cette décision s’inscrit dans une politique de protection continue de l’industrie nationale face à des pratiques commerciales jugées préjudiciables, tout en accompagnant sa modernisation.