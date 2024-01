Le Maroc parmi les 7 pays africains à visiter «absolument»

Le Maroc confirme encore une fois de plus son positionnement comme destination africaine de choix. Le Royaume figure dans le top 7 des pays du continent à visiter en 2024. C’est ce qu’indique le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du mercredi 7 janvier, citant Capital LifeStyle.

Le pays figure dans ce classement aux côtés du Rwanda, du Ghana, du Kenya de l’Afrique du Sud, de la Namibie et de la Tanzanie comme destinations incontournables pour les voyageurs exigeants.

En plus du classement, la publication fournit également un guide d’initié qui recommande des activités, en fonction du pays de destination, telles que l’exploration des anciennes médinas, la randonnée à dos de chameau et la dégustation des saveurs de la cuisine marocaine traditionnelle.

«Pour les auteurs de ce top 7, l’Afrique est une mosaïque sans précédent d’histoires, de paysages, de cultures et d’expériences diverses, ce qui en fait une destination incontournable pour tout voyageur. De la faune majestueuse du Kenya aux anciennes médinas du Maroc, l’Afrique offre une beauté diversifiée de merveilles naturelles et de trésors historiques», lit-on.

A l’occasion de la Journée de l’Afrique 2023, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a transmis un message mettant l’accent sur l’immensité et la diversité du continent. «Il a qualifié l’Afrique de plaque tournante dynamique de l’entrepreneuriat et de l’innovation, mettant en valeur des villes dynamiques et une riche mosaïque de cultures. Il a, par ailleurs, mis en lumière l’émergence du continent en tant qu’acteur clé dans le paysage touristique mondial, doté de certaines des destinations les plus passionnantes», rappellent les auteurs.

Reconnaissant le tourisme comme plus qu’un simple voyage, Pololikashvili a souligné son rôle de bouée de sauvetage pour des millions de personnes, susceptible de générer des progrès socio-économiques significatifs. Soulignant l’importance d’une gestion prudente, il a également noté que le secteur du tourisme a le pouvoir de favoriser la reprise, la croissance et le développement inclusif dans toute l’Afrique.

De plus, soulignent les auteurs, le riche patrimoine culturel de l’Afrique, qui se manifeste par des marchés dynamiques, des traditions anciennes et des communautés accueillantes, offre l’opportunité unique de vivre des expériences de voyage immersives et authentiques.