Le Groupe Crédit Agricole du Maroc organise une série d’exercices d’évacuation à Rabat, en coordination avec la Protection Civile

Ces exercices, qui se dérouleront entre le 26 juin et le 11 juillet 2025, s’inscrivent dans une démarche proactive de gestion des risques et visent à tester les dispositifs d’évacuation en place, à renforcer les réflexes des équipes internes et à assurer une coordination efficace avec les services d’urgence.

Chaque simulation comprend:

Le déclenchement d’une alerte par le poste central de sécurité;

La mobilisation des équipes internes de gestion de crise;

L’intervention des secours externes avec déploiement de moyens techniques et logistiques;

L’évacuation sécurisée de l’ensemble des occupants vers les points de rassemblement désignés.

Par ailleurs, certains sites expérimenteront également leur Plan de Continuité d’Activité (PCA), via la relocalisation temporaire de collaborateurs critiques vers un site de repli sécurisé.

Cette initiative constitue la première phase d’un programme plus large qui sera étendu progressivement à l’ensemble des implantations du Groupe à l’échelle nationale.

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc réaffirme ainsi son engagement à garantir des conditions de travail sûres et résilientes, tout en assurant la continuité de ses services, même en situation d’urgence.