Le grand succès des produits agricoles marocains en Grande-Bretagne

Les consommateurs britanniques préfèrent les produits frais marocains à ceux issus des pays européens. Le constat vient d’un rapport du Groupe parlementaire multipartite britannique (APPG), qui appelle son gouvernement à aller plus loin dans le développement de cette relation commerciale, indique le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du mercredi 29 novembre.

«Ce rapport a été publié parallèlement à la revue bilatérale sur l’agriculture entreprise par les gouvernements britannique et marocain. Parmi les principales conclusions, les auteurs soulignent que le Royaume-Uni et ses consommateurs bénéficient de plus en plus d’un approvisionnement fiable et de haute qualité en produits frais en provenance du Maroc, contribuant ainsi à garantir que les rayons des supermarchés soient bien approvisionnés tout au long de l’année», lit-on.

Les données de l’ONS (Office for National Statistics) montrent que les importations de fruits et légumes marocains ont presque triplé depuis 2018, passant de 158 millions de livres sterling à 408 millions en 2022.

Les données statistiques révèlent également que les importations marocaines jouent un rôle de plus en plus important dans l’approvisionnement du Royaume-Uni en fruits et légumes frais pendant l’hiver.

Les importations du premier trimestre 2023 s’élèvent à 168 millions de livres sterling, soit presque le triple de celles réalisées au premier trimestre 2018 (60 millions). «Cela montre que les économies des deux royaumes sont très complémentaires. Le commerce agricole apporte des avantages économiques locaux substantiels au Maroc, qui à leur tour soutiennent le développement social», lit-on.

L’APPG a formulé cinq recommandations au gouvernement britannique afin de s’appuyer sur ces progrès. «Pour mieux comprendre les avantages mutuels découlant du commerce agricole entre le Maroc et le Royaume-Uni, le gouvernement britannique devrait élaborer et publier un rapport annuel sur l’impact du commerce», rapporte Le Matin du Sahara et du Maghreb. L’industrie britannique a également demandé au Premier ministre de nommer un nouvel envoyé commercial au Maroc. Tout comme les examens agricoles devraient être régularisés pour permettre une amélioration continue des relations à mesure que des opportunités continuent d’émerger. «Le Royaume-Uni devrait chercher à établir un statut d’acheteur privilégié sur le marché marocain. Le gouvernement devrait poursuivre ses campagnes de sensibilisation aux opportunités commerciales entre le Maroc et le Royaume-Uni», préconise l’APPG.