Le Crédit Agricole du Maroc, la BERD et le Groupement AT Saïss s’associent pour renforcer l’inclusion financière des femmes rurales dans la plaine du Saïss

La convention a été signée par Monsieur Mohammed Fikrat, Président du Directoire du Groupe Crédit Agricole du Maroc, Monsieur Mark Bowman, Vice-Président en charge des Politiques et des Partenariats à la BERD, et Monsieur Mehdi Zirari, Directeur Général Délégué du Groupement AT Saïss.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet Saïss, programme soutenu par la BERD et le Fonds Vert pour le Climat (GCF), dont l’objectif est de contribuer à la préservation durable des ressources en eau dans la plaine du Saïss tout en favorisant un développement économique inclusif au bénéfice des populations rurales.

À travers cette convention, les partenaires uniront leurs expertises afin de mettre en œuvre un dispositif intégré combinant éducation financière, renforcement des capacités entrepreneuriales, accompagnement de proximité et orientation vers des solutions de financement adaptées.

Le programme ciblera principalement les femmes agricultrices, les membres de coopératives féminines ainsi que les femmes porteuses de projets ou entrepreneures en phase de développement. Il prévoit notamment des actions de sensibilisation, des formations en éducation financière et un accompagnement personnalisé visant à renforcer leur autonomie économique et leur accès aux services financiers.

Partenaire historique du monde agricole et rural, le Crédit Agricole du Maroc mobilisera l’ensemble de son écosystème au service de cette initiative, notamment à travers le CERCAM, son Centre d’Études et de Recherche, ainsi que ses différentes entités spécialisées dans le financement, l’accompagnement et l’inclusion financière.

Cette convention traduit également l’engagement commun du CAM et de la BERD en faveur d’un développement durable intégrant les dimensions économique, sociale et environnementale, avec une attention particulière portée à l’inclusion financière des femmes comme levier de résilience et de transformation des territoires ruraux.

À propos du Crédit Agricole du Maroc

Depuis sa création en 1961, le Crédit Agricole du Maroc est la banque leader du financement de l’agriculture au Maroc. En parallèle de ses activités de banque universelle, le Groupe contribue activement à l’inclusion financière des agriculteurs et au développement socio-économique du monde rural.

Sa stratégie vise à faciliter l’accès des agriculteurs à des formes modernes et innovantes d’exploitation, à développer la bancarisation des populations rurales à travers une offre de services financiers adaptée et à accompagner la transition verte des chaînes de valeur agricoles pour une agriculture plus résiliente face au changement climatique.

Fidèle à sa mission de développement, le Crédit Agricole du Maroc œuvre à une inclusion financière plus large et plus équitable, en accordant une attention particulière à l’accompagnement des femmes entrepreneures et des porteuses de projets dans les territoires ruraux.

À propos de la BERD

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) investit dans des projets favorisant le développement durable, l’inclusion économique et la transition vers des économies résilientes et compétitives. Présente au Maroc depuis 2012, elle accompagne les secteurs public et privé à travers une large gamme d’instruments parmi eux les financements, garanties, l’assistance technique ainsi que des programmes de renforcement des capacités.