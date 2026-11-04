Le Crédit Agricole du Maroc et la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé scellent un partenariat stratégique

Un accord a été signé entre le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS), le jeudi 29 octobre 2026, à l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Rabat. Il a été paraphé par le Pr Lahcen Belyamani, président-directeur général de la Fondation, et Mohammed Fikrat, président du directoire du Crédit Agricole du Maroc.

À travers cette convention, les deux institutions entendent conjuguer leurs expertises et leurs moyens afin de mettre en place des initiatives concrètes répondant aux besoins de leurs bénéficiaires respectifs.

Le partenariat permettra aux bénéficiaires du Crédit Agricole du Maroc d’accéder, à des conditions conventionnées, aux soins proposés par les établissements hospitaliers actuels et futurs de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé. Il prévoit également des actions de dépistage, de diagnostic précoce et de sensibilisation, menées avec le Centre Mohammed VI de médecine préventive, de longévité et de performances et les unités mobiles du Crédit Agricole du Maroc, afin de rapprocher ces services des populations rurales.

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Cette démarche repose sur la complémentarité entre le réseau hospitalier et universitaire de la Fondation et le maillage territorial du Crédit Agricole du Maroc, notamment à travers ses unités mobiles.

«La prévention est le premier des soins, et elle ne vaut que si elle atteint ceux qui vivent loin des hôpitaux. En associant notre réseau hospitalier et universitaire au maillage territorial du Crédit Agricole du Maroc, nous donnons une portée concrète à la vision du roi Mohammed VI pour la généralisation de l’accès aux soins», a déclaré le Pr Lahcen Belyamani.

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Au-delà de l’accès aux soins, la convention porte sur la mise en place envisagée de programmes de formation initiale et continue au profit des collaborateurs du Crédit Agricole du Maroc. En parallèle, le CAM proposera de dispositifs de financement adaptés aux étudiants de l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS), ainsi qu’aux collaborateurs de la Fondation.

«Le Crédit Agricole du Maroc accompagne depuis toujours le monde rural au-delà du seul financement. Ce partenariat permet à nos clients et à nos collaborateurs de bénéficier d’une offre de soins et de prévention de référence, et aux futurs professionnels de santé de disposer de solutions de financement adaptées à leurs études», a indiqué Mohammed Fikrat.

À travers ce partenariat, le Crédit Agricole du Maroc et la FM6SS illustrent l’importance des synergies entre les institutions financières et les acteurs du secteur de la santé pour favoriser des initiatives à fort impact social dans le sens de leurs aspirations mutuelles.