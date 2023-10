L’artisanat marocain, visiblement très apprécié à l’étranger

De fin décembre 2022 à fin août 2023, l’artisanat marocain a généré à l’export un chiffre d’affaires totalisant 724 millions de dirhams, en hausse de 12% comparativement à la même période, l’an dernier, annonce le département de l’Artisanat.

Par famille de produits, selon Aujourd’hui le Maroc de ce mercredi 18 octobre 2023, la «Poterie & Pierre», le «Tapis» et la «Vannerie» sont les produits artisanaux qui ont totalisé les plus grandes parts de ce chiffre d’affaires à l’export, à fin août 2023 (avec, respectivement, des taux de 30, 22 et 14%).

Selon une série d’estimations statistiques élaborées par le département de l’Artisanat, reprises par Aujourd’hui le Maroc, «la «Poterie & Pierre» s’est exportée de Casablanca pour plus de la moitié [des produits exportés] ([à raison de] 55% [de ces exportations]), dont 66% [pour les] États-Unis. Marrakech [en] a exporté une part de 18%, dont 58% vers les États-Unis et la France ([à raison de] 29% chacun). Avec une part de 12%, Fès a expédié ces produits vers les États-Unis en premier [lieu] ([à raison de] 47%), puis vers l’Espagne et la France ([à raison de] 11% chacun)».

Les «Tapis» ont été exportés en majorité depuis Casablanca (à raison de 58%) au cours de ces huit mois, avec, comme première destination, les États-Unis (à raison de 71%). Selon le département de l’Artisanat, 20% de «Tapis» ont été expédiés, via Marrakech, à destination des États-Unis (à raison de 48%), de la France (à raison de 15%) et d’«Autres Pays d’Europe» (à raison de 12% des tapis expédiés), dont, entre autres destinations, la Suisse (39%), la Norvège (13%) et le Danemark (11%).

Par destination, ces statistiques révèlent que les États-Unis, la France et divers pays du monde arabe ont enregistré les plus grandes parts de ce chiffre d’affaires à l’export, au cours d’une période définie de janvier à août 2023 (à raison, respectivement, de taux évalués à 41%, 19% et 7%).

Les États-Unis et la France, révèle le département de l’Artisanat, sont les destinations qui ont le plus contribué à cette croissance (avec, respectivement, des taux évalués à 9% et 6%).

A destination des États-Unis, ce sont 57% des exportations qui sont passées par Casablanca, composées des «Poterie & Pierre» (à raison de 47%) et des «Tapis» (à raison de 39%).

Depuis Marrakech, 22% des articles d’artisanat ont été exportés aux États-Unis: des «Tapis» (à raison de 23%), des «Poterie & Pierre» (à raison de 17%), des «articles en bois» (à raison de 16%), de même que «Divers» objets artisanaux (à raison de 14%).

A destination de la France, les exportations d’articles artisanaux ont transité en premier lieu par Marrakech (à raison de 46% des objets exportés): «Divers» produits (à raison d’une part de 23%), de «Vannerie» (à raison d’une part de 21%), de «Poterie & Pierre» (à raison de 18%) et, enfin, de «Fer forgé» (à raison d’un taux de 11%).